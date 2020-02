Tennis, bravo Seppi: in finale a New York

E' firmata Andreas Seppi la prima finale italiana del 2020 tennistico. L'esperto altoatesino, infatti, questa sera si giocherà il titolo del torneo Atp 250 di New York. In semifinale Seppi ha superato agevolmente il cinese di Taipei, Jason Jung, in due set con il punteggio di 6-3 6-2. Ora se la vedrà contro il britannico Kyle Edmund, che si è imposto sul serbo Kecmanovic per 6-1, 6-4. In caso di successo, per l'azzurro sarebbe il quarto titolo.