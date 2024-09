Tennis, Berrettini: "Mi era mancata l'atmosfera della Coppa Davis"

TENNIS

Il tennista azzurro dopo la vittoria con Fonseca: "I più forti sono quelli che non mollano mai"

È un Matteo Berrettini sorridente quello che si presenta ai microfoni dopo la vittoria contro il brasiliano Fonseca all'esordio nel Girone A di Coppa Davis: "Mi era mancata questa atmosfera, il calore del pubblico - le parole del tennista azzurro -. Bisognava godersela, divertirsi, stare qui. Volevo prendere il calore della gente e fare del mio meglio: è quello che ho fatto".

"I giocatori pù forti sono quelli che non mollano mai, nemmeno nelle situazioni più difficili" ha spiegato Berrettini, che ha poi parlato del difficile secondo set. "Non sapevo cosa aspettarmi, non ci siamo neanche mai allenati insieme, con Joao, ma ho visto dei suoi video e devo dire che è davvero bravo. A 18 anni io non avevo nemmeno un punto ATP. Ha fatto un percorso diverso e sono sicuro che farà sempre meglio, avrà un gran futuro davanti a sé. Avrei preferito vincerla subito, ho capito di aver fatto un doppio fallo e poi lui ha giocato dei bei punti. Sul 4-0 al tie-break all'inizio mi sono detto che la sarei andata a vincere al terzo, poi ho guardato i ragazzi che erano tutti in piedi a urlare e mi sono detto 'no, no, restiamo ancora qua' ed è partita la rimonta".

ARNALDI: "PARTITA BRUTTA, MA SONO CONTENTO"

"Grazie a tutti. Non so cosa dire, questo è lo spirito della Davis, siamo qui per questo e vi ringrazio. Sono contento anche se è stata una partita brutta, mi fa piacere che siate rimasti". Queste le parole di Matteo Arnaldi dopo aver regalato all'Italia la vittoria contro il Brasile nel primo match delle Finals di Coppa Davis, grazie al successo sul brasiliano Thiago Monteiro al termine di una battaglia durata 3 ore e 39 minuti.