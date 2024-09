Coppa Davis: Berrettini regola Fonseca in due set, 1-0 Italia sul Brasile

COPPA DAVIS

L’azzurro batte l’astro nascente del team carioca 6-1, 7-6(5) e porta subito l’Italia in vantaggio nella sfida d’esordio nel girone A

Parte bene la Coppa Davis dell’Italia, detentrice in carica del torneo. Senza Sinner e Musetti, a Bologna è Matteo Berrettini a caricarsi subito gli Azzurri sulle spalle: il romano vince 6-1, 7-6(5) contro Joao Fonseca, regalando così il vantaggio di 1-0 all’Italia nel match d’esordio contro il Brasile nel girone A. Nei prossimi incontri di oggi, Arnaldi sfiderà Monteiro, mentre Bolelli e Vavassori saranno impegnati nel doppio con Matos e Melo.

BERRETTINI-FONSECA 6-1, 7-6(5)

Inizia a spingere fin da subito Matteo Berrettini, deciso a ritagliarsi un ruolo da grande protagonista in questa nuova edizione della Coppa Davis (dopo aver saltato quella trionfale del 2023). Il tennista romano domina ampiamente il primo set, dove Joao Fonseca può ben poco contro la potenza dell’azzurro. Berrettini è impeccabile in battuta e vola via rapidamente sul 3-0, strappando un break già nel secondo game. Il brasiliano prova a reagire e riesce a vincere il suo primo game (3-1), che resta però anche l’unico per la grande promessa del tennis carioca nel primo set. Berrettini gioca infatti su un altro livello e toglie per la seconda volta il servizio all’avversario (5-1), chiudendo poi con un perentorio 6-1 il primo set, in soli 25 minuti di gioco. Totalmente diverso è il secondo set, dove Fonseca inizia a regalare qualche colpo di puro talento e a mostrare grande grinta. Il 18enne di Rio de Janeiro continua a soffrire la battuta imprendibile di Berrettini, ma riesce a trovare la consistenza a servizio che gli era mancata nel primo incontro: il sudamericano annulla anche due palle break nel terzo game e riesce a restare in vantaggio fino al 5-4 a suo favore. È il momento di massima difficoltà per Berrettini, che trova però la forza di reagire e passare avanti con il break del 6-5. L’azzurro ha anche l’occasione di servire per il set, ma subisce il controbreak di Fonseca. Si va così al tie-break: il brasiliano scappa via sul 4-0, ma Berrettini pareggia 4-4 e poi chiude 7-5, su un doppio fallo dell’avversario. 6-1, 7-6(5) il risultato finale a favore dell’azzurro, che porta così l’Italia sull’1-0 contro il Brasile, in attesa di vedere in campo Arnaldi e la coppia Bolelli/Vavassori.