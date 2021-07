Tennis, Berrettini batte facilmente Ivashka e vola ai quarti a Wimbledon

TENNIS

Dopo 23 anni un azzurro torna tra i primi otto dello Slam londinese: battuto in tre set il bielorusso

Matteo Berrettini migliora se stesso a Wimbledon e diventa il terzo italiano di sempre a raggiungere i quarti di finale dello Slam inglese (dopo Adriano Panatta nel 1979 e Davide Sanguinetti nel 1998). Il romano archivia la pratica Ilya Ivashka, battuto 6-4, 6-3, 6-1. Gli basta un break per risolvere il primo parziale, poi è bravo a reagire nel finale del secondo set a un controbreak subìto. Il terzo è senza storia. Nel prossimo turno affronterà il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev e il canadese Felix Auger-Aliassime.

L’ultimo italiano ad approdare ai quarti di finale a Wimbledon era stato Davide Sanguinetti, nel 1998. Prima di lui ci fu anche Adriano Panatta a giocarsi la possibilità di entrare tra i primi quattro a Londra (1979). Oggi, invece, Matteo Berrettini è riuscito a eguagliare quel primato azzurro, migliorando così allo stesso tempo anche il proprio risultato nello Slam inglese. In meno di un’ora e 50 minuti il bielorusso Ilya Ivashka è ko: 6-4, 6-3, 6-1 il risultato finale. Punteggio eloquente di un’evidente superiorità del romano.

Dopo la netta sconfitta contro Roger Federer di due anni fa, in questa edizione il numero 9 al mondo indirizza il proprio ottavo di finale fin dalle prime battute. Berrettini strappa il servizio ad Ivashka nel terzo game. Si tratta di un break decisivo, perché l’azzurro non concede veramente nulla, nonostante serva solo il 50% di prime di servizio (ottenendo comunque l’88% dei punti con questo colpo). Matteo mantiene il controllo del set e se lo aggiudica per 6-4.

Ottimo inizio anche nel secondo set per Berrettini, che ottiene subito il break in apertura. La testa di serie numero 7 appare molto più sciolta e domina negli scambi; dall’altra parte, invece, Ivashka si consegna praticamente al romano. Berrettini strappa ancora il servizio al bielorusso e sale a condurre sul 4-1. L’azzurro ha un passaggio a vuoto inaspettato nell’ottavo game e con due doppi falli consecutivi regala il break al bielorusso. Il vincitore del Queen’s si riprende comunque subito e nel gioco successivo ottiene un nuovo break e chiude il set per 6-3. Come accaduto nei primi due parziali, anche nel terzo Berrettini ottiene immediatamente il break. L’azzurro strappa il servizio nel secondo game e sale a condurre prima sul 3-0 e poi sul 4-1. Il dominio prosegue e Matteo conquista un ulteriore break nel sesto gioco, andando poi a chiudere la terza frazione con un perentorio 6-1. Ora, ai quarti, attende il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev e il canadese Felix Auger-Aliassime.