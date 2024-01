Tennis, Australian Open: sarà Medvedev a sfidare Sinner in finale

AUSTRALIAN OPEN

Il russo rimonta Zverev e accede al suo quarto atto conclusivo in uno Slam

Saranno Jannik Sinner e Daniil Medvedev a giocarsi il titolo agli Australian Open 2024. Nella seconda semifinale, il russo batte il tedesco Alexander Zverev imponendosi con il punteggio di 5-7, 3-6, 7-6(4), 7-6(5), 6-3. Strepitosa la rimonta del numero 3 al mondo, che raggiunge la sua quarta finale in uno Slam, la terza a Melbourne: andrà a caccia del suo secondo Major dopo quello vinto agli US Open nel 2021 contro Djokovic.

Sarà Daniil Medvedev a contendere a Jannik Sinner il trionfo agli Australian Open 2024. Per l'ennesima volta in questo torneo, il russo vince in cinque set e stavolta deve rimontare Sascha Zverev, capace ai quarti di eliminare Carlos Alcaraz. Eppure, il numero 3 al mondo, che va due volte vicino a salutare Melbourne, giocherà per la terza volta per il titolo, dopo le finali raggiunte nel 2021 e nel 2022.

In avvio, Zverev sembra lo stesso capace di dominare contro Alcaraz e, infatti, con il 7-5 del primo set e con il 6-3 del secondo si porta sul doppio vantaggio, mettendo alle strette il russo. Poi, però, il match cambia: il vincitore degli US Open del 2021 si aggiudica due tie-break per 7-4 e 7-5. Sorprende soprattutto il secondo, nel quale Zverev sale sul 5-4 con servizio a favore: sembra finita, ma Medvedev rimonta ancora una volta. E nel corso del terzo e del quarto parziale il tedesco deve annullare cinque palle break. Impresa fallita nel quinto e decisivo set: Medvedev strappa il servizio due volte e la seconda, al nono game, gli regala il 5-7, 3-6, 7-6(4), 7-6(5), 6-3 e la quarta finale in uno Slam.

Ora, se la vedrà con Jannik Sinner, che nelle ultime tre uscite ha avuto ragione del russo: a Pechino (dove lo ha battuto per la prima volta), a Vienna e durante le Atp Finals di Torino. Adesso, è tempo di un'altra prima volta: il primo Slam per il 22enne di Sesto Pusteria.