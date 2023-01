Tennis, Australian Open: Khachanov e Korda centrano i quarti  

AUSTRALIAN OPEN

Il russo e l'americano eliminano Nishioka e Hurkacz e si affronteranno per un posto in semifinale. Fuori Swiatek nel femminile

© Getty Images Karen Khachanov e Sebastian Korda si affronteranno ai quarti di finale degli Australian Open. Il russo travolge il giapponese Nishioka con il punteggio di 6-0, 6-0, 7-6(4), mentre l'americano elimina Hurkacz al quinto set: 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 7-6(7). Il tabellone femminile perde la numero 1 al mondo: Iga Swiatek va ko contro Elena Rybakina, che si impone con un doppio 6-4. Saluta anche Cori Gauff, battuta da Jelena Ostapenko (7-5, 6-3).

TABELLONE MASCHILE

Il primo quarto di finale degli Australian Open a comporsi è quello tra Karen Khachanov e Sebastian Korda: l'americano vince al super tie-break la sfida in cinque set contro il polacco Hubert Hurkacz. Un successo per 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 7-6(7) che arriva dopo un match equilibrato e che vede lo statunitense portarsi in vantaggio nel conto dei parziali, ma il 6-1 del quarto set in favore del polacco sembra indirizzare la gara verso un finale diverso. Il numero 31 al mondo è costretto anche ad annullare due palle break sul 5-5 per evitare di cedere prima del tie-break, dove però sfrutta subito il primo match point a disposizione per passare il turno.

Korda se la vedrà con Khachanov che, invece, travolge il giapponese Yoshishito Nishioka. Un match dai due volti: la prima ora di gioco è un dominio del russo, che infatti vince 12 game consecutivi e si porta in vantaggio con un doppio 6-0. Il terzo set è più lungo dei primi due messi insieme, con break di Khachanov al secondo game e risposta del nipponico subito dopo. Il numero 20 della classifica Atp annulla due palle break e si guadagna il 6-6, poi trova quattro punti consecutivi nel tie-break e si impone 7-4, centrando i quarti di finale.

TABELLONE FEMMINILE

Il tabellone femminile, invece, perde la numero 1 al mondo: Iga Swiatek, infatti, saluta gli Australian Open dopo il ko contro Elena Rybakina negli ottavi di finale. La kazaka si impone con un doppio 6-4: nel primo set, la polacca è costretta ad inseguire e, dopo aver recuperato il break di svantaggio, cede nuovamente al settimo game. Nel secondo, invece, vola sul 3-0 ma si fa rimontare e, infine, perde il servizio sul 4-4, con Rybakina che al momento di servire per il match non sbaglia: 6-4, 6-4 e quarto di finale conquistato.

L'avversaria della kazaka sarà inoltre Jelena Ostapenko: la lettone, infatti, batte 7-5, 6-3 Cori Gauff, altra top 10 Wta vittima degli ottavi. Nel primo set, la numero 17 al mondo si aggiudica il parziale proprio prima del tie-break, dopo aver inoltre recuperato un break di svantaggio nei confronti della statunitense, mentre nel secondo passa dal 3-3 al 6-3 eliminando la settima della classifica Wta. Adesso, Rybakina-Ostapenko vale un posto in semifinale.