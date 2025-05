Tennis, Atp Madrid: Arnaldi saluta ai quarti di finale

DRAPER-ARNALDI 6-0, 6-4

Jack Draper si conferma ostacolo insuperabile per gli italiani impegnati nell'Atp di Madrid. Dopo il ritiro di Berrettini dopo un set, il britannico supera anche Matteo Arnaldi, che chiude comunque un ottimo percorso sulla terra rossa iberica. La partita contro l'inglese, però, non lascia spunti positivi, soprattutto perché il sanremese non riesce a guadagnarsi nemmeno una palla break e, al contrario, concede tantissimo al suo avversario. Nel primo parziale, il numero 6 al Mondo ha a disposizione sei palle per strappare il servizio all'italiano: ci riesce per tre volte, chiudendo con un 6-0 senza appello. Nel secondo, il classe 2001 concede appena meno, ma riesce soltanto due volte in tutta la partita a chiudere un game sul suo servizio senza rischiare di perderlo. Draper, insomma, sfiora un altro 6-0, ma cambia poco perché riesce comunque a trovare il quarto e decisivo break. Finisce allora 6-0, 6-4 e con il passaggio in semifinale del britannico, mentre Arnaldi saluta ma al termine di una cavalcata soddisfacente: potrà dire la sua a Roma.