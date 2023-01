Tennis, Australian Open: la rimonta di Sinner è solo parziale, vince Tsitsipas

AUSTRALIAN OPEN

L'altoatesino, sotto di due set, costringe al quinto il greco, che si impone 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3

© Getty Images L'Italia perde l'ultimo rappresentante agli Australian Open: un generoso Jannik Sinner, infatti, saluta dopo il ko con Stefanos Tsitsipas, che si impone con il punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3. Il greco parte meglio, ma nella fase centrale il 21enne di San Candido domina e rimonta: decisivo, allora, il break nel sesto game dell'ultimo parziale. L'ellenico vola così ai quarti, dove affronterà il ceco Lehecka, che elimina Auger-Aliassime.

Una sconfitta con tanto rammarico quella di Jannik Sinner, che rimonta solo parzialmente Stefanos Tsitsipas. Alla fine, è il greco ad imporsi con il punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3. La prima metà di gara sorride all'ellenico, che si prende subito il primo turno in battuta ed evita di subire il break. Sotto 4-2, il 21enne di San Candido recupera, ma perde il servizio nel game successivo e il numero 4 al mondo non sbaglia: 6-4. Anche nel secondo, Tsitsipas mette subito a segno un break, ma stavolta Sinner risponde ed è 2-2. Decisivi il nono e il decimo game: il 24enne di Atene strappa ancora il servizio, poi annulla una palla break e infine replica il 6-4 del primo set.

Da qui in poi inizia un'altra partita: Sinner è più incisivo, reattivo e preciso, mentre Tsitsipas perde colpi e velocità. Il risultato è la rimonta dell'altoatesino: dopo un break a segno e tre set point non sfruttati, ecco il 6-3 che rimette in partita il numero 16 al mondo. La rimonta si completa nel quarto parziale: subito break al terzo game, con il greco costretto a giocare in difesa ed annullare altre sei palle break. Inevitabile, però, il 6-4 che rimette tutto in parità.

Si va così al quinto decisivo set e, in questo caso, è Sinner a dover limitare i danni. Dopo cinque palle break annullate, però, ecco il crollo: 4-2 e match in mano all'ellenico, che non sbaglia al momento di servire per il passaggio del turno. Finisce così 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 per Stefanos Tsitsipas, che vola così ai quarti. Si giocherà l'accesso in semifinale contro l'outsider Jiri Lehecka, che elimina il canadese Felix Auger-Aliassime.

