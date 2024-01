Tennis, Australian Open: bene Rune e Ruud  

AUSTRALIAN OPEN

Il danese elimina Nishioka in quattro set, il norvegese batte Ramos Viñolas. Swiatek ok nel femminile

© Getty Images Inizia con un successo in quattro set l'avventura agli Australian Open 2024 di Holger Rune: il danese, infatti, elimina Nishioka con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-6(3), 6-4. Debutto senza patemi per Casper Ruud, che travolge lo spagnolo Albert Ramos Viñolas concedendo appena cinque game (6-1, 6-3, 6-1). Nel tabellone femminile, bene la numero uno al Mondo Iga Swiatek: la polacca si impone 7-6(2), 6-2 sull'americana Sofia Kenin.

TABELLONE MASCHILE

Inizia con qualche sofferenza di troppo l'avventura agli Australian Open 2024 di Holger Rune, che riesce comunque ad avanzare al secondo turno grazie al successo in quattro set su Nishioka. 6-2, 4-6, 7-6(3), 6-4 i parziali della vittoria dello scandinavo, che ora affronterà il francese Cazaux capace di battere in cinque parziali Laslo Djere. Ancora più soft, invece, il debutto di Casper Ruud, che fa ancora meglio e concede appena cinque game allo spagnolo Albert Ramos Viñolas. Appena cinque i game concessi : 6-1, 6-3, 6-1 per una sfida senza storia. L'avversario al secondo turno sarà il padrone di casa Purcell, che stende l'ungherese Valkusz in quattro parziali.

Cameron Norrie, invece, sarà l'avversario di Alessio Zeppieri al secondo turno grazie ad un netto successo sul peruviano Varillas: 6-4, 6-4, 6-2 i parziali del trionfo del britannico, numero 22 al Mondo. Dimitrov stende Fucsovics: 4-6, 6-4, 7-6(1), 6-2 per il bulgaro, che parte a rilento ma riesce a rimontare. Ora, se la vedrà con uno tra Ofner e il padrone di casa Kokkinakis. Sorridono anche gli americani, visto che Paul travolge in tre set Barrere e si guadagna la sfida a Draper, che vince la maratona con l'altro americano Giron.

TABELLONE FEMMINILE

Non poteva che esordire in maniera quasi perfetta la numero uno della classifica Wta, ma il modo in cui Iga Swiatek si libera dell'americana Kenin è un messaggio a chi vorrà vincere gli Australian Open nel tabellone femminile. La polacca domina e si impone 7-6(2), 6-2, faticando soltanto in apertura. Ora la sfida all'americana Danielle Collins, che si impone 6-2, 3-6, 6-1 sulla tedesca Angelique Kerber.

Un primo turno che sorride in parte agli Stati Uniti: supera infatti il turno anche Emma Navarro, che batte in tre set la cinese Xiyu Wang: sarà l'avversaria di Elisabetta Cocciaretto. Daria Kasatkina, invece, elimina Stearns imponendosi 2-6, 6-3, 6-2: per la russa c'è ora il match contro un'altra americana, Sloane Stephens che si impone su Olivia Gadecki (6-3, 6-1). Bene anche la Francia: Oceane Dodin supera Zhu (6-4, 6-3) e lancia la sfida a Martina Trevisan, mentre Burel travolge 6-4, 6-1 Krunic.