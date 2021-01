Tennis, Australian Open: altri due giocatori positivi al Covid

TENNIS

Altre tre persone legate agli Australian Open al via l'8 febbraio sono risultate positive al Covid a Melbourne, portando a 10 i casi totali. Un giocatore è stato bloccato perché era a bordo di un volo con a bordo un altro positivo. Gli altri due casi sono un altro giocatore e un membro del suo entourage. Attualmente 72 giocatori si trovano in quarantena dopo essere stati a contatto con persone positive sui tre voli charter arrivati da Abu Dhabi, Doha e Los Angeles. afp

Il direttore dell'Australian Open, Craig Tiley, ha detto che 3.200 test sono stati condotti su oltre 1.200 giocatori, membri dell'entourage e funzionari del torneo. "Siamo nel nostro sesto giorno e finora i numeri sono stati estremamente bassi e se sono casi attivi vanno direttamente in hotel", ha aggiunto. Tiley ha poi criticato quella che definisce una "minoranza" di giocatori che continuano, sui social, a lamentarsi delle condizioni in quarantena dell'hotel. "Culturalmente c'è un approccio diverso a come viene gestito il virus", ha proseguito. "Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto per proteggere la comunità. Continueremo a farlo".