Musetti verso gli Australian Open: "Infortuni alle spalle, sto bene. Top 3 ranking? Numero che fa gola"

Infine, positive le sensazioni anche con il nuovo coach José Perlas, che si è aggiunto a Simone Tartarini: "Sta andando molto bene, devo dire la verità. È da inizio dicembre che abbiamo iniziato a lavorare insieme e già Hong Kong, con la finale in singolare e doppio, è stato un bel punto di partenza. Volevamo fare la “doppietta” ma non ci siamo riusciti purtroppo. Il fatto di essere arrivato già rodato qua in Australia è fondamentale. Quindi sono molto contento e anche le mie sensazioni in questi giorni sono state positive".