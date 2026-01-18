Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Musetti verso gli Australian Open: "Infortuni alle spalle, sto bene. Top 3 ranking? Numero che fa gola"

Martedì l'esordio nello Slam contro il belga Collignon, numero 72 al mondo: "A Wimbledon la prima semifinale, ora devo migliorare sul veloce" 

18 Gen 2026 - 11:49

La prossima sfida di Lorenzo Musetti riguarda il primo Slam della stagione 2026: gli Australian Open. Nella notte italiana fra lunedì e martedì l'esordio contro il belga Raphael Collignon (numero 72 al mondo) in una sfida inedita, a cui il 23enne sembra arrivare in ottime condizioni.

Come svelato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, alle spalle il fastidio al braccio che lo ha limitato nella finale di Hong Kong, persa contro Bublik: "Tranquilli, sto bene. Dopo il finale molto intenso della scorsa stagione ho avuto modo di riposarmi e di lavorare bene per arrivare pronto. Sto giocando a pieno ritmo, nessuno spavento. C’è tanto da fare, anche perché il numero 5 lo vedo come un trampolino per fare un bel salto".

Un salto possibile anche nel ranking, con vista sul "podio": "Arrivare al numero 3? È il numero perfetto e fa tanta gola, lo so anche io che nei primi mesi ho pochi punti da difendere e mentre chi mi precede (Zverev e Djokovic, ndr) ne ha molti, specialmente in questo torneo. Però non voglio pensarci troppo, meglio restare sul presente, partita su partita già a partire dal prossimo match con Collignon che non ho mai affrontato. Un primo turno Slam è sempre una partita difficile da interpretare". 

Infine, positive le sensazioni anche con il nuovo coach José Perlas, che si è aggiunto a Simone Tartarini: "Sta andando molto bene, devo dire la verità. È da inizio dicembre che abbiamo iniziato a lavorare insieme e già Hong Kong, con la finale in singolare e doppio, è stato un bel punto di partenza. Volevamo fare la “doppietta” ma non ci siamo riusciti purtroppo. Il fatto di essere arrivato già rodato qua in Australia è fondamentale. Quindi sono molto contento e anche le mie sensazioni in questi giorni sono state positive". 

Tennis: Musetti ko in finale, Bublik vince il torneo di Hong Kong

1 di 10
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

tennis
australian open
lorenzo musetti

Ultimi video

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

I più visti di Tennis

Alcaraz e il patto per battere Sinner: "Se vinco a Melbourne mi tatuo un canguro"

Cobolli esce subito di scena agli Australian Open, Paolini avanti in scioltezza

Sinner-Cahill, il matrimonio continua: "Con me almeno per un'altra stagione"

Federer consiglia Alcaraz: "Ecco il segreto per battere Sinner"

MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

Clamoroso a Melbourne: Sinner eliminato da un dilettante, Alcaraz out con Sakkari

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:45
"Grazie Rocco": i giocatori della Fiorentina omaggiano il presidente Commisso con una maglietta speciale
14:36
Super Corvi respinge il Genoa e salva il Parma: un punto a testa al Tardini
Cosmi: "I risultati sono importanti"
14:31
Cosmi: "I risultati sono importanti"
Cosmi: "Milan fortunato? No, c'è molto di più"
14:28
Cosmi: "Milan fortunato? No, c'è molto di più"
14:25
Parma-Genoa: le immagini della sfida del Tardini