Tennis, Atp Pechino: Djokovic elimina Zverev e vola in semifinale

Djokovic torna a battere un colpo: battuto Zverev in tre set a Pechino
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Novak Djokovic vince il quarto di finale di lusso nel Atp 500 di Pechino contro Alexander Zverev: il serbo si impone per 2-1 con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 in due ore e trentaquattro minuti di gioco. Nel primo set il serbo concede un break nel primo game, reagisce strappando il secondo e completa la rimonta nel terzo. Ora per Nole, che è imbattuto in carriera in questo torneo (32 vittorie consecutive), c’è la sfida con Medvedev e poi eventualmente in finale il vincitore tra De Minaur e Hurkacz.
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Un super Djokovic aiuta Sinner: eliminato Zverev ai quarti di finale di Pechino in rimonta. Pronti via e il tedesco prova a mettere subito le cose in chiaro nel corso del primo set: break immediato a Nole e mini-fuga sul 2-0. I due non riescono nemmeno a crearsi ulteriori palle break nel corso del parziale, per lo meno fino al 5-4 in favore del tedesco. Qui Zverev annulla ben due palle break consecutive a Djokovic, per chiudere il set con il 6-4 dopo un’ora di gioco e portarsi sull’1-0.
Nel secondo parziale parte la rimonta pazzesca di Djoker: sul 4-4 annulla la prima palla break di tutto il set del numero due al mondo, strappando il servizio nel gioco successivo per chiudere il 6-4 che significa 1-1. Zverev ha una grossa chance anche sull’1-1 della terza partita, ma il serbo annulla l’unica palla break a disposizione del tedesco. Sul finale di incontro Nole fa copia e incolla rispetto al set precedente: sul 5-4 prima annulla il punto del 5-5, poi di nuovo ai vantaggi allunga e chiude con un altro 6-4, per completare la rimonta e volare in semifinale.
Ad attendere Djokovic c’è Daniil Medvedev, il vincente deve poi vedersela con il migliore nell’altra semifinale tra De Minaur e Hurkacz. Zverev vede quindi allontanarsi la possibilità di insidiare la prima posizione nel ranking Atp di Sinner.