Tennis, Atp Pechino: Djokovic elimina Zverev e vola in semifinale

Novak Djokovic vince il quarto di finale di lusso nel Atp 500 di Pechino contro Alexander Zverev: il serbo si impone per 2-1 con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 in due ore e trentaquattro minuti di gioco. Nel primo set il serbo concede un break nel primo game, reagisce strappando il secondo e completa la rimonta nel terzo. Ora per Nole, che è imbattuto in carriera in questo torneo (32 vittorie consecutive), c’è la sfida con Medvedev e poi eventualmente in finale il vincitore tra De Minaur e Hurkacz.