Allarme Sinner: salta anche Shanghai e ora il n.1 ora vacilla

Che pure tutto il mese di agosto si è sottoposto a una terapia mirata, anche con l'uso di onde d'urto, spostandosi tra Milano e il JMedical della Juventus. A settembre Sinner è tornato ad allenarsi anche con la racchetta, immortalato in campo con il coach Simone Vagnozzi e anche con il compagno di nazionale Flavio Cobolli. Segnali che facevano sembrare vicino il rientro e invece niente e ora il trono vacilla. Sinner è certo di rimanere il n.1 fino al 18 ottobre ma il finale di stagione è tutto da scrivere.