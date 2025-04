Tennis, Atp Monaco di Baviera: Zverev batte Shelton e conquista il titolo

Nulla da fare per Ben Shelton, sconfitto in finale del Bmw Open per mano di Alexander Zverev in un’ora e dodici minuti. La partita si mette subito bene per il tedesco, che già dal primo game trova il break per portarsi poi avanti 2-0. Lo statunitense inizia ad ingranare solo sul 3-2, portando il suo avversario ai vantaggi, ma dopo il 4-2 Zverev accelera ancora e strappa nuovamente il servizio al suo avversario, volando via sul 5-2 e chiudendo nel suo turno di battuta con il 6-2 che vale l’1-0. Nel secondo parziale le cose non cambiano: altra partenza efficace del numero 3 al mondo, che ancora una volta ruba il servizio nel primissimo game del set. Questa volta il numero 15 del ranking Atp riesce a restare a contatto, ma Alexander è micidiale nei suoi turni di battuta e porta a casa il titolo con il 6-4 che vale il 2-0 finale. Quello di Monaco di Baviera è il ventiquattresimo titolo Atp vinto da Zverev, Shelton ko in una finale poco combattuta.