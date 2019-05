Tennis, ATP Monaco di Baviera: Cecchinato fuori, rinviata per pioggia la sfida di Berrettini

04/05/2019

Marco Cecchinato si deve arrendere in semifinale nell' ATP 250 di Monaco di Baviera . Il tennista italiano è stato sconfitto in due set dal cileno Christian Garin , che si è imposto per 6-2 6-4 in un match interrotto a lungo per la pioggia e la grandine. Sempre il maltempo costringe Matteo Berrettini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut a posticipare la seconda semifinale. Appuntamento alle 11 di domenica mattina.

Garin-Cecchinato 6-2 6-4

Non si può dire che Marco Cecchinato sia stato troppo sfortunato nel torneo di Monaco di Baviera, riguardando tutto il suo percorso. Il tennista palermitano, dopo aver tratto vantaggio dalla pioggia nei quarti di finale contro l'ungherese Marton Fucsovics, viene momentaneamente salvato da un'improvvisa grandinata anche nella semifinale che Christian Garin stava dominando. Inevitabile la sospensione del match, giunta sul 6-2, 4-3 dopo 61' minuti di gioco, con il cileno alla battuta per conquistare il quinto game. Al ritorno in campo però l’azzurro non riesce a prolungare la sfida al terzo set e deve dire addio alla finale. È un Cecchinato irriconoscibile, che sbaglia troppo, soprattutto con il dritto. Garin, che ai quarti ha eliminato il campione uscente Alexander Zverev, è molto solido e sfrutta ogni errore dell'azzurro. Il campione sulla terra di Houston conquista subito il break nel primo set, poi tiene il servizio pur con uno svantaggio di 0-30 e va sul 3-1. Il cileno prende il largo con il secondo break della giornata: Cecchinato sbaglia ancora il dritto e gli regala il 5-2, poi trasformato in 6-2. Il primo set dura appena 28 minuti. Nel secondo set Garin parte in maniera molto aggressiva, anche in risposta. Cecchinato è invece troppo fermo e non fa valere il suo servizio, subendo il secondo break consecutivo, decisivo per portare il cileno avanti fino allo stop inevitabile per il maltempo. Si torna in campo e Cecchinato mantiene il servizio tenendo a 0 Garin, prima di commettere tre errori in fila che regalano due match point all’avversario, salvati dall’azzurro grazie a un errore di Garin e una grande smorzata a rete. Il cileno però arriva a chiudere 6-4 il set che gli vale la terza finale della stagione sulla terra grazie a uno smash non perfetto, ma che non lascia possibilità al giocatore italiano. Servirà un altro Cecchinato in vista del Masters 1000 di Madrid, dove incontrerà un cliente ostico come l'argentino Diego Schwartzman.