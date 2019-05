Tennis, Atp Monaco di Baviera: Berrettini cede in finale al tie break contro Garin

05/05/2019

Niente bis per Matteo Berrettini che dopo aver vinto a Budapest si ferma in finale a Monaco di Baviera contro il cileno Garin che in semifinale aveva eliminato un altro tennista italiano, Marco Cecchinato. Berrettini scende in campo a poche ore dalla semifinale vinta contro Bautista Agut, disputata domenica mattina per il maltempo della giornata di sabato. Berrettini prova a sorprendere Garin con le palle corte come fatto con Bautista Agut, ma il cileno è più reattivo dello spagnolo e nel quarto game piazza il break, risalendo da 0-30, su un tentativo di chiusura a rete di Berrettini. L’azzurro sbaglia ancora con il dritto e Garin sale 4-1 sfruttando in generale un primo set impreciso del tennista romano. L’angolo di Berrettini dice “pazienza e forza”, ma il 23enne è in rottura prolungata e un altro dritto spedito sulla rete consegna un comodo 5-1 in favore di Garin. Il cileno cerca di chiudere subito il primo set nel settimo game, salva due palle break in favore di Berrettini e se non fosse per una traiettoria leggermente lunga, come evidenzia l’arbitro indicando il punto preciso sul campo, riuscirebbe anche nel suo obiettivo. Si va ai vantaggi, con Berrettini che tra nastri sfortunati ed errori a rete non sfrutta quattro palle break a suo favore. Garin allora si prende il primo parziale grazie a un altro dritto di Berrettini accolto dalla rete che definisce il 6-1 in favore del cileno.



Alti e bassi per Berrettini anche in avvio di secondo set, come quando nel terzo game sopra 40-0 permette a Garin di rientrare fino ai vantaggi prima di riuscire a mantenere comunque il servizio grazie alla prima e salire 2-1 nel punteggio. Equilibrio fino all’ottavo game quando Berrettini piazza il break e strappa il servizio a Garin su un dritto sparacchiato dal cileno, forse tradito da un terreno non perfetto anche per la pioggia che inizia di nuovo a cadere dal cielo tedesco. Sul 5-3 Berrettini non tradisce, lascia a 0 l’avversario e con tre ace di fila chiude 6-3, pareggiando i conti e portando la sfida al terzo decisivo set.



Berrettini continua a mettere in difficoltà Garin con la prima e in generale un servizio che sale di livello nel corso del match. Il cileno riesce poche volte a imporre il proprio ritmo sui turni di servizio dell’italiano che però fatica in risposta e l’equilibrio in campo non si rompe. Nell’ottavo game Garin infila un grande dritto incrociato e due risposte profonde per guadagnare due palle break. Occasione sfruttata dal cileno che prende in contropiede Berrettini e sale 5-3, andando a servire per il match. Berrettini però reagisce subito, sfrutta un turno di battuta frettoloso di Garin e restituisce il break all’avversario, tornando in gara sul 5-4, prima di pareggiare i conti mantenendo il turno di battuta e chiudendo con una palla corta vincente. Finale che si decide al tie break. Berrettini va in difficoltà sul cross di Garin e in risposta con il dritto che finisce in rete, Garin piazza così il mini break e sale 2-1 con due servizi a disposizione, il primo trasformato in ace, il secondo concretizzato con un attacco profondo non contenuto dall’italiano. Berrettini va ancora lungo con il dritto da fondo campo e Garin sale 5-1, con due mini break di vantaggio. Un grande passante in diagonale da fondo campo regala il match point al cileno che chiude un tie break giocato con colpi di grande talento con la volée di rovescio a rete.