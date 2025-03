Tennis, Atp Miami: Berrettini avanza agli ottavi

Seconda vittoria a Miami per Berrettini, che dopo il 2-1 a Gaston liquida Zizou Bergs in due set. Finisce 6-4, 6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco: il romano parte con qualche problema al servizio, visto che dopo l'immediato 2-0 si fa raggiungere sul 3-3. Ma il belga rischia per tre turni di fila in battuta di incassare un altro break, scenario che si verifica al nono game. Berrettini, poi, chiude sul 6-4, risultato che replicherà in maniera molto più lineare nel secondo. Bergs, numero 51 al Mondo, concede altre quattro palle break, poi alla quinta capitola e l'azzurro non deve più guardarsi indietro. Si aprono le porte degli ottavi di finale per Berrettini, che sfiderà Alex de Minaur: l'australiano si impone in rimonta su Joao Fonseca e con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3.