Tennis, Atp Halle: Berrettini si arrende a Goffin in semifinale

22/06/2019

Si ferma in semifinale la corsa di Matteo Berrettini nel torneo Atp 500 di Halle, in Germania. Il tennista romano si arrende a David Goffin , che vince per 7-6 (4) 6-3. Non bastano 14 ace: l'azzurro paga percentuali troppo basse nella seconda di servizio (46%), mentre il belga, dopo aver vinto il tie-break del primo set, alza il livello delle risposte nel secondo parziale e chiude il match in 1 ora e 39 minuti. In finale sfiderà uno tra Federer ed Herbert.

La crescita di Matteo Berrettini è impetuosa, ma è ancora in una fase troppo embrionale per battere un David Goffin in giornata di grazia. E così il belga va in finale nel torneo tedesco di Halle, su erba, mentre Berrettini può preparare Wimbledon con ottimismo. Il primo set è quello più equilibrato. Nessuno cede la battuta: Berrettini, addirittura, lascia un 15 a Goffin solo dopo otto punti consecutivi al servizio. Fa più fatica il belga, che deve annullare due palle break sul 3-2 per il romano. Poi l'ex numero 7 del mondo trova le contromisure al gioco da bombardiere di Berrettini. Se ne ha sentore già nel tie-break, vinto grazie a due risposte consecutive magnifiche, che lo portano sul 5-4 con due turni di battuta da sfruttare. Lo fa alla grande, e Berrettini capisce che non è giornata. L'azzurro si lamenta sempre di più con Umberto Rianna, presente al suo angolo. Ha forse la sensazione che questa semifinale sia stregata, a giudicare dal linguaggio del corpo: si accovaccia due volte sul campo di fronte ad alcuni colpi clamorosi di Goffin, che comunque è in una giornata in cui prende di tutto e di più.



Quando anche la fortuna si mette contro l'azzurro e il nastro regala a Goffin almeno due punti, Berrettini è bravo a restare mentalmente nel match e a prendersi un 3-3 importante, fino ad avere una palla break nel game successivo. Goffin si salva e a sua volta ha due opportunità per strappare il servizio al romano: sfrutta la seconda e sul match cala la notte. Il belga chiude l'incontro con un ace esterno, il sesto della sua partita contro i 14 di Berrettini. Che tuttavia perde, pagando un 46% di punti dalla seconda di battuta. Troppo poco per battere un avversario in grande forma, che aspetta in finale il vincente tra Roger Federer e Pierre-Hugues Herbert.