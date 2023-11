TENNIS

Il tennista altoatesino ha avuto la meglio sul numero uno al mondo per 7-5 6-7 7-6 dopo una "maratona" decisa al tie-break

ATP Finals: Sinner vs Djokovic, le immagini del match













































































Jannik Sinner infrange uno degli ultimi tabù della sua già strepitosa carriera: per la prima volta, batte infatti il numero uno Novak Djokovic ed è una vittoria preziosissima, perché vale il primo posto nel Gruppo Verde delle Atp Finals di Torino. Dopo tre ko, di cui due a Wimbledon, l'altoatesino si impone 7-5, 6(5)-7, 7-6(2) sul serbo in un Pala Alpitour scatenato nel sostenere il padrone di casa e dopo una battaglia di oltre tre ore.

In avvio, i due hanno soltanto una palla break ciascuno, ma in entrambi i casi il servizio resiste. Il vero turning point del primo parziale arriva all'undicesimo game: Djokovic, dal 40-0, si fa rimontare sul 40-40, poi commette un doppio fallo e, infine, cede il turno in battuta a Sinner, che successivamente lascia il serbo a zero e chiude sul 7-5.

Nel secondo parziale, non ci sono palle break: si va così al tie-break e il numero 4 al Mondo va subito avanti, poi Nole si conferma il solito, infallibile campione in queste situazioni. Rimonta sul 6-4, poi l'altoatesino annulla il primo set point ma il secondo è quello buono per il numero uno al mondo: 7-6(5) e tutto da rifare. Si va così al terzo e decisivo set e, nel quinto game, Sinner ha due palle break: una meravigliosa risposta sul servizio del serbo gli consente di sfruttare la prima e volare sul 4-2. Come al solito, però, Djokovic gioca meglio sotto pressione e risponde subito, riprendendosi il servizio e tornando sul 4-4: tutto da rifare per il 22enne e si va di nuovo al tie-break. Il padrone di casa, stavolta, domina e si porta sul 5-0, poi chiude al secondo match point sul 7-2: è delirio al Pala Alpitour.

Incredibilmente, questo successo non dà ancora a Sinner l'accesso matematico alle semifinali: ancora possibile, infatti, un arrivo a 2 punti insieme a Nole e a Rune e, a quel punto, sarà la differenza nel conto dei set a stabilire chi passerà il turno. Nole, invece, si giocherà tutto contro Hubert Hurkacz, sostituto di Stefanos Tsitsipas nel Gruppo Verde.

SFIDANTI GAME SET Novak Djokovic 6 1 Jannik Sinner 7 2

TERZO SET:

6-7: Jannik Sinner sale in cattedra e supera per la prima volta in carriera Novak Djokovic. Il 22enne di Sesto Pusteria compie una vera e propria impresa al tie-break lasciando pocchissimo a Djokovic e chiudendolo per

6-6: Si deciderà tutto al tie-break con Sinner che non riesce a trovare la risposta al servizio di Sinner e che dovrà ora provare a mantenere la concentrazione nell'ultimo game.

5-6: Sinner si avvicina soltanto a un punto dalla vittoria. Il giovane azzurro mantiene il servizio sfruttando il calo di Djokovic che non riesce a mantenere il ritmo del bolzanino e commette alcuni errori che offrono una grossa opportunità a Sinner.

5-5: Un errore a rete nega a Sinner la possibilità di aggiudicarsi il set. L'allievo di Simone Vagnozzi patisce ancora una volta gli ace di Novak Djokovic, tuttavia sembra riuscire a tenere il campo commettendo però l'errore decisivo nel finale di game.

4-5: Reazione d'orgoglio per Sinner che torna nuovamente in vantaggio grazie alla potenza inserita nei propri colpi e la velocità degli scambi che non consente a Djokovic di metter a segno nessun punto.

4-4: Continua il momento positivo di Djokovic che non perdona al servizio e costringe Sinner a diversi errori riportando il match in parità.

3-4: Contro-break per Novak Djokovic che, nonostante i tentativi di Sinner di metterlo in difficoltà da fondo campo, riesce a portarla a casa complice anche alcune imprecisioni da parte dell'altoatesino.

2-4: Momento decisivo per il match con Jannik Sinner che centra la seconda palla break del match e ferma la cavalcata di Djokovic. Il 22enne di Sesto Pusteria risponde colpo su colpo all'avversario e allunga il proprio vantaggio.

2-3: Sinner torna in vantaggio e delizia il pubblico con un passante di rovescio in spaccata che lascia di stucco anche Djokovic, costretto a osservare impotente il punto dell'avversario e applaudirlo.

2-2: Continua in equilibrio la sfida fra Sinner e Djokovic con l'azzurro che non appare efficace nella risposta al servizio del serbo gettando spesso la palla in rete.

1-2: Game a zero per Sinner che mette a segno il quindicesimo ace del match e ferma anche i tentativi di Djokovic di palleggiare da fondo campo.

1-1: Djokovic restituisce il favore e mette a segno tre ace che fermano Sinner, costretto a far i conti con il ritorno dell'avversario, continuamente polemico con il pubblico.

0-1: Jannik Sinner non si fa prendere dallo sconforto per il set perso e rimane in gioco nonostante gli attacchi di Novak Djokovic chiudendo la pratica con due ace.

SECONDO SET:

7-6: Djokovic si prende il set dopo che Sinner è riuscito a passare inizialmente in vantaggio riuscendo a infilarlo a rete. Con il passare dei punti il serbo è però uscito e si è quindi portato a casa il punto decisivo.

6-6: Sinner è più forte della sfortuna e, nonostante un challenge gli neghi inizialmente la palla del tie-break, non perde la concentrazione e con la prima riesce a superare la difesa di Djokovic e prolungare il set.

6-5: Sinner non riesce a colpire bene la palla e lascia il gioco a Djokovic che, in caso di break, conquisterebbe il set e si porterebbe sull'1-1.

5-5: Sinner innesta di nuovo la prima di servizio e, con due ace, si porta nuovamente sul pari restituendo il gioco a zero a Djokovic.

5-4: Gioco a zero per Djokovic che non lascia spazio a Sinner e si avvicina alla vittoria del secondo set non commettendo nemmeno una sbavatura al servizio e in risposta.

4-4: Sinner apparecchia il punto con pazienza e poi colpisce in contropiede mantenendo senza problemi il servizio e non cadendo nelle provocazioni di Djokovic, in polemica con il pubblico.

4-3: Djokovic torna a esser impeccabile sul servizio e mette nuovamente in difficoltà Sinner che non può nulla di fronte alla precisione del serbo che mantiene il match in equilibrio.

3-3: Sinner commette un errore in risposta all'inizio del game, poi trova il ritmo e rischia di chiudere velocemente la pratica, ma Djokovic non si ferma e porta l'altoatesino ai vantaggi dove quest'ultimo fa valere ancora una volta la propria potenza al servizio.

3-2: Sinner cerca di rimanere in scia di Djokovic riuscendo a rispondere con un lungo linea parecchio complicato complice la posizione in campo. Il servizio del numero uno del ranking mondiale è implacabile e gli consente di tornare nuovamente in vantaggio.

2-2: Sinner non muore mai e nei momenti più difficili sfodera due ace che gli consentono di ritornare in parità durante il game. Nonostante due errori in risposta, l'azzurro si sblocca al servizio e trova uno smash complicato alla fine del gioco mantenendo così il servizio.

2-1: Qualche sbavatura da parte di Sinner consentono a Djokovic di continuare a condurre il match concludendo il proprio lavoro con l'ennesimo ace della partita.

1-1: Sinner commette due errori nel passante, ma non impedisce all'azzurro di portare a casa il punto grazie alla capacità di alzare il ritmo che stronca immediamente le resistenze del serbo.

1-0: Rientro in campo più efficace per Djokovic che ritrova la fiducia sulla seconda di servizio e si riporta subito in vantaggio nel secondo set.

PRIMO SET:

5-7: Jannik Sinner si aggiudica il primo set complice alcune difficoltà fisiche di Djokovic che non riesce più a trovare la giusta risposta ed è costretto ad arrendersi ai continui cambi in velocità dell'azzurro.

5-6: Sinner aggredisce la palla e coglie la prima palla break sfruttando un po' di nervosismo da parte di Djokovic. Salvato dalla linea sul 40-0, il bolzanino recupera punto su punto aprendo il campo e costringendo lo sfidante al primo doppio fallo della sfida strappando così il servizio.

5-5: Djokovic grazia Sinner nonostante un errore a rete, tuttavia alcune imprecisioni del serbo hanno favorito l'azzurro che rimette a posto i conti con un ace nel finale.

5-4: Djokovic si riprende il comando del gioco e non lascia nemmeno un punto a Sinner che ora sarà chiamato a pareggiare i conti per poter rimanere in corsa nel primo set.

4-4: Sinner pareggia nuovamente i conti grazie a cambi di direzione molto veloci che mettono in difficoltà l'avversario con Djokovic che a tratti perde la misura della risposta.

4-3: Djokovic inizia a faticare sul servizio e ciò consente a Sinner di giocarsi le proprie carte giungendo alla prima palla break del match. Il 22enne di Sesto Pusteria non sfrutta l'occasione, soprattutto sul 40-30 quando intavola una palla corta che non inganna il serbo che si riporta sul pareggio e vince il game.

3-3: Game particolarmente combattuto con Sinner che è costretto a far fruttare la seconda e a forzare sulle risposte per aver la meglio su Djokovic. Una palla corta ripresa dal numero uno al mondo ha però aperto al recupero con Djokovic che ha sfiorato la palla break prima di un nuovo ace di Sinner e una serie di risposte che ha restituito il punto all'italiano.

3-2: Djokovic si riporta al comando ancora una volta con un servizio preciso e letale per Sinner che, nonostante un iniziale vantaggio, non può nulla ai colpi rapidi del serbo.

2-2: Nuovo scontro al servizio con Sinner che mette a segno tre ace consecutivi prima di subire la rimonta di Djokovic che giunge sino al 40-30 prima di commettere un errore su lungo-linea e regalare il gioco all'alto-atesino.

2-1: Il servizio angolato di Djokovic mette in difficoltà Sinner che, nonostante qualche tentativo di prendere le misure, deve soccombere agli ace del serbo.

1-1: Risponde immediatamente l'azzurro che trova subito due ace e costringe l'avversario a venire a rete commettendo un errore e mantenendo il servizio.

1-0: Partenza subito sprint per Djokovic che ha dimostrato di poter fare male sul servizio segnando un ace e non lasciando spazio a Sinner.

Primi scambi di riscaldamento per Sinner e Djokovic in attesa di partire con la sfida che vede il serbo in vantaggio negli scontri diretti, ultimo dei quali andato in scena a Wimbledon che ha visto la rimonta del numero uno del ranking mondiale.

Jannik Sinner e Novak Djokovic sono pronti per scendere in campo al PalaAlpitour di Torino. Una sfida che consentirà al vincitore di qualificarsi direttamente alle semifinali, mentre chi verrà sconfitto sarà costretto a giocarsi il pass con Holger Rune, vincitore del match contro Stefanos Tsitsipas.