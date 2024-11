Atp Finals, Zverev e l'allarme palline: "Mettono a rischio la salute dei giocatori"

"Ciò che accade ora con le palline da tennis - ha proseguito il tedesco - è che l'aria e la pressione diminuiscono a causa del materiale che non le trattiene all'interno. Volano molto velocemente nell'aria per i primi due, tre metri, poi rallentano. Io non ho motivo di lamentarmi. Sono il numero 2 al mondo. Ho avuto una stagione grandiosa. Non mi lamento per i risultati. Penso solo che a lungo termine la salute dei giocatori sarà un grosso problema con le palline da tennis che abbiamo al momento".