Tennis, Atp Finals: Bolelli e Vavassori vanno ko, sarà decisivo il terzo match

Bastano 1h28' di gioco ai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Pütz per sconfiggere 7-5, 6-4 Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che cadono nel secondo match delle Atp Finals del doppio e non danno seguito al successo inaugurale. Di fronte al caldissimo pubblico di Torino, i tedeschi conquistano il primo game e avviano una gara che seguirà lo stesso copione per quasi tutto il match. Krawietz/Pütz si portano avanti nei loro turni di battuta, gli azzurri rispondono tenendo tre giochi consecutivi a zero e risultando quasi impeccabili al servizio. Si arriva così al 3-3 ed ecco il primo momento decisivo, con Bolelli e Vavassori che sprecano due palle-break. La coppia rivale torna avanti e gli azzurri pareggiano sul 5-5 col brivido, annullando due set point. Nulla da fare però nei giochi seguenti, col 7-5 tedesco e il game gioco al servizio perso dagli azzurri. Il copione si ripete nel secondo parziale e anche qui, come nel primo, Bolelli e Vavassori hanno la chance per l'allungo: Krawietz/Pütz li bloccano e vincono il nono gioco, portandosi sul 5-4. Sarà il momento decisivo del match, perché gli azzurri finiscono con l'andare in tilt e giocarsi malissimo il loro game al servizio. I tedeschi si portano sul 40-15, si vedono annullare il primo match point e chiudono sul 6-4 nel secondo: decisivo il tentativo sbagliato da Vavassori, che colpisce la rete col rovescio. Vincono dunque Krawietz e Pütz, che sono a punteggio pieno (2-0). Primo ko per gli azzurri, che vengono agganciati dai numero uno al mondo Arevalo/Pavic (1-1), bravi a sconfiggere Bopanna/Ebden (7-5, 6-3). Proprio contro il salvadoregno e il croato, Bolelli e Vavassori si giocheranno la qualificazione. Dovranno vincere, per passare il turno e volare in semifinale.