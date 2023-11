Tennis, Atp Finals: Djokovic supera a fatica Rune, ora Sinner

TENNIS

Il serbo vince in tre set e dopo più di tre ore di gioco: sfiderà l'altoatesino per il primo posto del Gruppo Verde

© Getty Images Debutto sofferto ma vincente per Novak Djokovic alle Atp Finals 2023: a Torino, il serbo vince in tre set contro Holger Rune dopo un match durato tre ore e quattro minuti di gioco. I primi due si decidono al tie-break: 7-6(4) per Nole, 7-6(1) per il danese. L'ultimo e decisivo parziale lo vince per 6-3 il numero uno al Mondo, che ora sfiderà Jannik Sinner per la vetta del Gruppo Verde. Lo scandinavo, invece, se la vedrà con Stefanos Tsitsipas.

Un inizio complicato nelle Atp Finals di Torino per Djokovic, che però parte con una vittoria: servono più di tre ore di gioco e tre set (con due tie-break) per avere ragione di un più che combattivo Holger Rune. Che per Nole non sarà una serata facile lo si capisce già in avvio, al terzo turno in battuta: dopo tre palle break, infatti, il danese gli strappa il servizio. Fortunatamente per il serbo, la reazione è immediata: 3-3 e tutto da rifare. Inevitabile, dunque, il tie-break, dove il numero uno al Mondo è sempre cinico: dall'1-2 si porta sul 5-2, chiudendo poi sul 7-4 al secondo set point a disposizione. Rune, però, non trema e, anzi, nel parziale successivo si porta in vantaggio e sale sul 2-0. Anche stavolta Nole si riprende e rimette tutto in parità (2-2), ma prima di arrivare nuovamente al tie-break lo scandinavo ha addirittura a disposizione un set point sul 5-4, annullato dall'uomo con più Slam in carriera. Stavolta, però, è Rune ad essere scatenato: subito 6-0, che si trasforma nel 7-1. Tutto da rifare, a questo punto e dopo due set durati quasi due ore e mezza, per Djokovic.

Nel terzo e decisivo parziale, Nole si porta per la prima volta in vantaggio (2-0), ma Rune non lo fa scappare e si riprende il break tornando sul 2-2. Il serbo, però, decide che è ora di chiudere il match e lo fa riprendendosi nuovamente il servizio: 5-2 e vittoria ipotecata. Finisce dunque 7-6(4), 6(1)-7, 6-3 dopo tre ore e quattro minuti di gioco per Djokovic, che si porta in vetta al Gruppo Verde insieme a Sinner. Proprio la sfida all'altoatesino deciderà verosimilmente, il primo posto nel girone. Rune, invece, è già spalle al muro: sarà fondamentale il prossimo incontro con il quarto membro del raggruppamento, Stefanos Tsitsipas.