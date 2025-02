Tennis, Atp Doha: Berrettini vince ancora, è ai quarti

BERRETTINI: "QUESTO IL MIO LIVELLO"

"Sapevo che rispetto a ieri sarebbe stato completamente diverso. So che quando giochi molto bene il giorno prima, non è detto che tutto accada il giorno dopo, ma fa parte del tennis. Oggi ho combattuto per tre set, un paio di brutti errori nel secondo set me l'hanno fatto perdere. Sono però orgoglioso della mia forza mentale. Sono contento. Voglio vincere il maggior numero di partite possibili, divertirmi e godermi il momento". Sono queste le parole di Matteo Berrettini dopo l'accesso ai quarti di finale nel Qatar Exxon Mobil Open di Doha. "Non sarà sempre la stessa cosa, ma ho lavorato duro per essere qui. Ogni tanto magari mi dimentico di quanto ho lavorato per tornare a questi livelli. Ho vissuto degli ultimi momenti, ma dentro di me sapevo che il mio livello poteva tornare - ha aggiunto - E quindi definitivamente insomma appartengo a questo mondo, a questo livello".