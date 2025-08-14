Tennis, Atp Cincinnati: Paolini domina contro Krejcikova, è ai quarti contro Gauff che elimina Bronzetti

Jasmine Paolini spaventa tutti a Cincinnati: il modo in cui si libera di Barbora Krejcikova, battuta in poco più di un'ora di gioco con un netto 6-1, 6-2 è un chiaro messaggio a tutte le avversarie, in primis Coco Gauff che sarà il prossimo ostacolo ai quarti di finale. L'azzurra è praticamente perfetta: nel primo set si costruisce ben cinque palle break, che le permettono di andare prima sul 3-0 e poi sul 5-1. Nel secondo parziale, prenota con ampio anticipo il passaggio del turno con un altro doppio break (4-0). L'unica, leggerissima ma trascurabile crepa, arriva paradossalmente al momento di chiudere per il match, ma sotto 0-30 trova i quattro punti consecutivi per vincere 6-1, 6-2 contro la ceca. Un ottavo-lampo per Jasmine, che ora può puntare dritto al bersaglio grosso.



Si sapeva, invece, che sarebbe stato difficile vedere una sfida tutta italiana con Lucia Bronzetti. E, infatti, Coco Gauff rispetta il pronostico, batte 6-2, 6-4 la 26enne di Rimini e si qualifica per il quarto di finale in casa contro l'altra azzurra. Avrà tutta Cincinnati dalla sua, ma Paolini sarà pronta. Bisognerà però tenere conto non solo dei lati positivi, ma anche delle difficoltà che ci saranno, rappresentate al meglio dal modo in cui la statunitense si libera di Bronzetti. Eppure, le speranze ci sono, perché la classe 1998, nel corso del primo set pure perso 6-2, trova comunque il modo di strapparle il servizio per ben due volte. Contemporaneamente, però, in battuta i problemi sono tanti, visto che Gauff trova ben cinque break. Inevitabile allora l'eliminazione: a Jasmine Paolini il compito di "vendicarla".