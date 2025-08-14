Logo SportMediaset
Tennis
TENNIS

Tennis, Atp Cincinnati: Paolini domina contro Krejcikova, è ai quarti contro Gauff che elimina Bronzetti

L'azzurra travolge 6-1, 6-2 la ceca: se la vedrà con l'americana che si impone 6-2, 6-4 contro la 26enne di Rimini

14 Ago 2025 - 20:43
© IPA

© IPA

Prosegue la marcia nel Masters 1000 di Cincinnati di Jasmine Paolini, che domina l'ottavo di finale contro Barbora Krejcikova. L'italiana si impone 6-1, 6-2 sulla ceca in poco più di un'ora di gioco. Ai quarti, però, non ci sarà il derby contro Lucia Bronzetti, che non riesce nell'impresa di fronte all'americana Coco Gauff: netto 6-2, 6-4 per la padrona di casa, che ora sfiderà proprio Paolini per un posto in semifinale.

Jasmine Paolini spaventa tutti a Cincinnati: il modo in cui si libera di Barbora Krejcikova, battuta in poco più di un'ora di gioco con un netto 6-1, 6-2 è un chiaro messaggio a tutte le avversarie, in primis Coco Gauff che sarà il prossimo ostacolo ai quarti di finale. L'azzurra è praticamente perfetta: nel primo set si costruisce ben cinque palle break, che le permettono di andare prima sul 3-0 e poi sul 5-1. Nel secondo parziale, prenota con ampio anticipo il passaggio del turno con un altro doppio break (4-0). L'unica, leggerissima ma trascurabile crepa, arriva paradossalmente al momento di chiudere per il match, ma sotto 0-30 trova i quattro punti consecutivi per vincere 6-1, 6-2 contro la ceca. Un ottavo-lampo per Jasmine, che ora può puntare dritto al bersaglio grosso.

Si sapeva, invece, che sarebbe stato difficile vedere una sfida tutta italiana con Lucia Bronzetti. E, infatti, Coco Gauff rispetta il pronostico, batte 6-2, 6-4 la 26enne di Rimini e si qualifica per il quarto di finale in casa contro l'altra azzurra. Avrà tutta Cincinnati dalla sua, ma Paolini sarà pronta. Bisognerà però tenere conto non solo dei lati positivi, ma anche delle difficoltà che ci saranno, rappresentate al meglio dal modo in cui la statunitense si libera di Bronzetti. Eppure, le speranze ci sono, perché la classe 1998, nel corso del primo set pure perso 6-2, trova comunque il modo di strapparle il servizio per ben due volte. Contemporaneamente, però, in battuta i problemi sono tanti, visto che Gauff trova ben cinque break. Inevitabile allora l'eliminazione: a Jasmine Paolini il compito di "vendicarla".

