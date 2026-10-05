Tennis, Alcaraz torna in finale dopo sei mesi: in Giappone sfiderà uno tra Lehecka e Vacherot

Carlos ha vuelto. Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7 7-3 6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale del'ATP 500 di Tokyo, in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Lehecka e Vacherot per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Fritz.