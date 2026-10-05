Sinner, adesso l'attesa è tutta per Riad: gli scenari. E resterà numero uno al mondo fino a Vienna

Jannik Sinner non lo rivedremo nemmeno a Shanghai, ma intanto il campione azzurro ha iniziato la 92esima settimana da numero uno al mondo. E il primato dell'azzurro toccherà anche quota 95 grazie al successo di Djokovic su Zverev ai quarti dell'Atp di Pechino. Una buona notizia per l'altoatesino che in settimana dovrà decidere il da farsi in vista dei prossimi appuntamenti. All'orizzonte c'è il Six Kings Slam: quella di Riad potrebbe essere una buona occasione per ripartire senza troppo stress. Al momento il 25enne è iscritto al torneo (ogni partecipante incasserà 1,5 milioni di euro) e dovrebbe affrontare ai quarti De Minaur (in caso di vittoria ci sarebbe Djokovic): resta da capire se prevarrà ancora la prudenza o meno.