Sinner, adesso l'attesa è tutta per Riad: gli scenari. E resterà numero uno al mondo fino a Vienna

Jannik Sinner non lo rivedremo nemmeno a Shanghai, ma intanto il campione azzurro ha iniziato la 92esima settimana da numero uno al mondo. E il primato dell'azzurro toccherà anche quota 95 grazie al successo di Djokovic su Zverev ai quarti dell'Atp di Pechino. Una buona notizia per l'altoatesino che in settimana dovrà decidere il da farsi in vista dei prossimi appuntamenti. All'orizzonte c'è il Six Kings Slam: quella di Riad potrebbe essere una buona occasione per ripartire senza troppo stress. Al momento il 25enne è iscritto al torneo (ogni partecipante incasserà 1,5 milioni di euro) e dovrebbe affrontare ai quarti De Minaur (in caso di vittoria ci sarebbe Djokovic): resta da capire se prevarrà ancora la prudenza o meno.
Intanto, come anticipato prima, il ko di Zverev in terra cinese permetterà a Sinner di restare in prima posizione nella classifica Atp fino al torneo di Vienna che inizierà l'1 novembre: in terra austriaca Jannik è chiamato a difendere il successo di un anno fa, mentre il tedesco la finale. Tedesco che ha numeri preoccupanti con i big: negli ultimi tredici incontri con Alcaraz, Djokovic e lo stesso Sinner, il 23enne ha sempre perso. Chiaramente le settimane in vetta di Sinner potrebbero anche superare quota 95 settimane: dipenderà da un eventuale rientrato immediato in campo o dai prossimi risultati di Zverev a partire dal torneo di Shanghai.