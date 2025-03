Tennis: Alcaraz ko a Indian Wells, l'amico Draper fa un favore a Sinner che allunga su tutti

Carlos Alcaraz non è riuscito a difendere il titolo a Indian Wells, perde 600 punti in classifica e Jannik Sinner, per l'ennesima settimana, può tirare un sospiro di sollievo, in quanto i suoi principali rivali per la vetta della classifica Atp (oltre allo spagnolo, Alexander Zverev) non riescono ad approfittare della sospensione del numero 1 al mondo. A fare un favore al campione altoatesino è stato Jack Draper, uno dei suoi migliori amici nel circuito. Il tennista britannico, che da lunedì sarà per la prima volta in Top-10, ha sempre difeso il collega per il discusso caso-Clostebol. Anche Zverev ha perso 190 punti a causa dell'eliminazione precoce al 2° turno per mano dell'olandese Tallon Griekspoor.