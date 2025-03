Panatta e Bertolucci sicuri sul nuovo allenatore di Sinner: niente Ivanisevic e Ljubicic per l'azzurro

Nonostante il toscano non abbia voluto svelare se si tratti di un "mediterraneo" o uno "scandinavo", la direzione ormai è tracciata escludendo molti dei nomi che erano emersi nelle settimane scorse. Visto il disclaimer sulla carriera, vanno tolti dalla corsa Goran Ivanišević, ex numero 2 al mondo e al fianco per cinque anni di Novak Djokovic; così come Ivan Ljubicic, ex numero 3 del ranking e alla guida di Roger Federer nell'ultima parte della carriera. Nonostante rimanessero sullo sfondo, perdono definitivamente quota anche le candidature di Carlos Moya e Boris Becker che hanno occupato la vetta della classifica ATP, rendendo ancor più interessante il toto-allenatore.