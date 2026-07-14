Inchiesta curve, l'ex capo ultrà Luca Lucci chiede di patteggiare 8 anni in appello

Tra gli altri imputati, invece, Alessandro Sticco ha presentato un concordato a una pena di 3 anni e 10 mesi, mentre Islam Hagag a 2 anni e 10 mesi. Tra gli imputati figurano, oltre a Caminiti, ritenuto dagli inquirenti vicino alle cosche della 'ndrangheta, pure gli altri ultras Renato Bosetti, Fabiano Capuzzo, Luciano Romano e Matteo Norrito. L'indagine nel settembre 2024 ha portato a una serie di arresti di capi ultrà e sodali della Nord interista e della Sud milanista di San Siro. Altri imputati, tra cui gli ormai pentiti ed ex capi della Nord Andrea Beretta e Marco Ferdico, hanno rinunciato a ricorrere in appello. In primo grado, nel giugno 2025, la gup Rossana Mongiardo aveva inflitto 16 condanne in totale a pene fino a quasi 90 anni di reclusione. In una tranche della maxi inchiesta era arrivata per Lucci e Cataldo anche un'ordinanza di custodia in carcere per il tentato omicidio Anghinelli, di cui il primo, per l'accusa, sarebbe stato il mandante.