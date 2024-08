Sinner si lascia alle spalle il caso doping: accoglienza positiva per l'azzurro nel primo allenamento agli US Open

TENNIS

Il 23enne di Sesto Pusteria è stato accompagnato dall'entusiasmo del pubblico americano che è accorso per vedere la simulazione di partita con il bulgaro Grigor Dimitrov

Accoglienza festosa per Jannik Sinner a New York dove nei prossimi giorni prenderà parte agli US Open. Dopo il sorteggio che lo ha visto contrapposto all'americano Mackenzie McDonald, il 23enne di Sesto Pusteria è sceso in campo per il primo allenamento dissipando così tutte le ombre legate alla positività al Clostebol. Il fuoriclasse tricolore ha portato compimento insieme al bulgaro Grigor Dimitrov forte dell'entusiasmo del pubblico che ha riempito gli spalti dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Vedi anche Tennis US Open, sorteggio senza sorprese per Sinner: l'altoatesino trova Medvedev e Alcaraz nella stessa parte di tabellone Allenamento diviso in due per Sinner che ha affrontato una prima fase sul campo-1 caratterizzata dal riscaldamento e da una serie di scambi con dritto e rovescio. L'altoatesino si è poi spostato sull'Arthur Ashe Stadium per simulare un set dove ha dimostrato una crescita costante con il passare dei punti. Un segnale positivo vista la condizione dell'anca, il tutto sotto lo sguardo attento dei tecnici Darren Cahill e Simone Vagnozzi che stanno accompagnando l'azzurro nella sua trasferta nordamericana.