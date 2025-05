Tennis, Atp Madrid: Musetti re della notte, batte De Minaur ed è ai quarti

Dopo l'exploit di Matteo Arnaldi arriva quello di Lorenzo Musetti (10), per una grande Italia a Madrid. Anche il toscano vola ai quarti e, nel suo piccolo, entra nella storia col 6-4, 6-2 su Alex de Minaur (6): lunedì sarà sicuramente parte della top-10, diventando il sesto tennista capace di riuscirci per l'Italia nell'era Open dopo Panatta, Barazzutti, Fognini, Berrettini e Sinner. Match sontuoso per il toscano, per il momento numero nove virtuale al mondo, che sconfigge per la seconda volta in due settimane l'australiano e raggiunge Matteo Arnaldi nei quarti di finale: il ligure sfiderà Draper (5) e il carrarino affronterà Gabriel Diallo, che ha eliminato Dimitrov (15), col rischio di incrociarsi in semifinale. Bastano 1h e 17 minuti a Musetti per sconfiggere de Minaur, col toscano che domina sin dal via. Subito un break per il tennista azzurro, che poi trascinava il primo set ben oltre le attese e il verdetto del campo: servivano 49 minuti per chiudere sul 6-4, ma anche e soprattutto per qualche errore di troppo del nostro portacolori. Poca cosa de Minaur, ma Musetti sprecava sette palle break su otto. Inarrestabile invece Lorenzo nel secondo e decisivo parziale, con un autentico assolo iniziato bene e proseguito ancora meglio. Cambio di marcia sull'1-1, senza più voltarsi indietro e dominando fino al 6-2 finale. Ora, nei quarti, giocherà da assoluto favorito contro il talento canadese: a differenza sua, Diallo ha dovuto lottare e soffrire negli ottavi, chiusi in tre set. La serata di Madrid potrebbe regalarci una semifinale per Musetti e chissà, forse un duello italiano per centrare la finalissima: Lorenzo è ufficialmente un top-10 e ora sogna un'altra caccia al titolo, dopo quello sfumato a Montecarlo.