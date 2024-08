US Open, sorteggio senza sorprese per Sinner: l'altoatesino trova Medvedev e Alcaraz nella stessa parte di tabellone

TENNIS

Il 23enne di Sesto Pusteria potrebbe affrontare il russo ai quarti di finale, mentre una sfida con lo spagnolo è in programma eventualmente soltanto in semifinale

© Getty Images Dopo le difficoltà legate alla positività al Clostebol, Jannik Sinner può finalmente tirare un sospiro di sollievo in vista degli US Open. Il 23enne di Sesto Pusteria avrà la strada agevole almeno sino ai quarti di finale quando potrebbe incrociare Daniil Medvedev prima di ritrovare Carlos Alcaraz in un'eventuale semifinale.

Il giovane bolzanino sarà chiamato a esordire contro l'americano Mackenzie McDonald, numero 93 del ranking ATP e con una tradizione tutt'altro che favorevole con i tennisti italiani. Lo statunitense è stato infatti sconfitto al primo turno prima a Washington da Mattia Bellucci e poi a Montreal da Matteo Arnaldi permettendo così al numero 1 al mondo di dormire sogni tranquilli.

Se al secondo turno sarà chiamato ad affrontare uno fra l'americano Alex Michelsen e un atleta proveniente dalle qualificazioni, la prima insidia potrebbe arrivare al terzo dove Sinner potrebbe ritrovare il cileno Nicolas Jarry, finalista a Roma e numero 26 della classifica mondiale. Agli ottavi potrebbe spuntare invece il nome di Tommy Paul che avrà però un esordio complicato contro Lorenzo Sonego, mentre ai quarti potrebbe arrivare il primo vero "asso" del tennis mondiale, il russo Daniil Medvedev. In questa prospettiva non va escluso nemmeno un derby con Flavio Cobolli che potrebbe incontrare il numero 5 del seeding già al terzo turno dopo che al debutto avrà a che fare con l'australiano James Duckworth.

Come anticipato sarà necessario aspettare le semifinali per vedere un nuovo capitolo dello scontro fra Sinner e Alcaraz con lo spagnolo che farà il proprio esordio contro un atleta proveniente dalle qualificazioni e che potrebbe trovare al terzo turno il ligure Fabio Fognini, contrapposto al ceco Tomas Machac.

Dall'altra parte del tabellone invece Novak Djokovic che farà la propria comparsa contro un qualificato e che incontrerà Sinner soltanto in caso di finale. Per il serbo insidia agli ottavi da parte di Luca Nardi che nella prima sfida affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, mentre ai quarti ci potrebbe essere Luciano Darderi, contrapposto all'argentino Sebastian Baez.

Soltanto in semifinale ci potrebbe essere un bis di quanto visto alle Olimpiadi con il 37enne di Belgrado che potrebbe ritrovare Lorenzo Musetti, chiamato a superare nella prima sfida del torneo l'americano Reilly Opelka. Un eventuale derby italiano potrebbe però spuntare agli ottavi con il carrarino che potrebbe incontrare Matteo Berrettini, sorteggiato contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, mentre Matteo Arnaldi vivrà la prima sfida con il padrone di casa Zachary Svajda.

Più sfortunato l'esordio per Jasmine Paolini che nel tabellone femminile incontrerà la canadese Bianca Andreescu. La 28enne toscana è reduce dall'oro a Parigi 2024 in doppio e avrà di fronte a sé un'atleta che ha già battuto al terzo turno sia al Roland Garros che a Wimbledon. Le insidie non finiscono qui perché al secondo turno potrebbe trovare la ceca Karolina Pliskova, già finalista a Flushing Meadows nel 2016, e al terzo la kazaka Yulia Putintseva, in grado di spingersi fino ai quarti nel 2020. Agli ottavi non va sottovalutata la lettone Jelena Ostapenko, mentre ai quarti potrebbe arrivare la sfida con la numero 4 del tabellone Elena Rybakina.

Non è andata meglio per le altre azzurre a partire da Elisabetta Cocciaretto che aprirà la kermesse con l'ucraina Kateryna Baindl, ma al terzo turno potrebbe trovare la numero uno al mondo, la polacca Iga Swiatek. Strada in salita anche per Sara Errani che, dopo la spagnola Cristina Bucsa, potrebbe aver di fronte a sé l'americana Danielle Collins, mentre Martina Trevisan e Lucia Bronzetti sfideranno rispettivamente Taylor Townsend e Lulu Sun prima di eventualmente passare al secondo turno con Paula Badosa e la numero 2 al mondo Aryna Sabalenka.