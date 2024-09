Jannik Sinner deve gestire le energie nel finale di stagione: trasferta in Arabia Saudita, niente ATP 500 di Vienna 

TENNIS

Il 23enne di Sesto Pusteria ha annunciato ufficialemente il forfait al torneo austriaco dove aveva vinto lo scorso anno puntando sul "Six Kings Slam", un'esibizione che vedrà i migliori tennisti del mondo

Sinner vede nero ma poi rimonta: esordio ok a Pechino



























© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner ha faticato all'esordio all'ATP 500 di Pechino contro Nicolas Jarry, ma in attesa di conoscere il prossimo avversario, deve pensare già al futuro. Il 23enne di Sesto Pusteria sarà costretto a centellinare le energie in vista del finale di stagione che prevede fra le altre cose le Nitto ATP Finals e la Coppa Davis, una situazione che lo costringerà a saltare l'ATP 500 di Vienna. La vittoria dello scorso anno gli costerà una decurtazione di 500 punti dalla classifica ATP, ma l'azzurro non aveva scelta visto che nello stesso periodo sarà impegnato al "Six Kings Slam".

L'appuntamento andrà in scena in Arabia Saudita dal 16 al 19 ottobre, pochi giorni prima dell'appuntamento austriaco dove però affronterà un torneo d'esibizione con i migliori al mondo. Una scelta legata probabilmente al marketing e al ricco montepremi messo a disposizione degli organizzatori (il più ricco della storia del tennis), tuttavia si tratterà comunque di un impegno meno gravo di quello viennese.

A quel punto Sinner avrà però modo di recuperare terreno in graduatoria visto che concentrerà la propria attenzione sui Masters 1000 di Shanghai e di Parigi-Bercy dove lo scorso uscì ben presto a causa della sconfitta patita con Ben Shelton e del ritiro per la ben nota questione riguardante le partite in notturna. Da lì in poi l'attenzione sarà sulla sfida di Torino e sulla final 8 di Malaga, ma per ora bisogna concentrarsi sulle sfide di Pechino.

