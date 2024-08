Il caso Sinner e il precedente di Marco Bortolotti: "Jannik ha la mia solidarietà. Doparsi con il clostebol è da imbecilli"

TENNIS

Il 33enne di Guastalla sarà in campo agli US Open in doppio con Flavio Cobolli dopo aver vissuto una situazione simile lo scorso anno al numero 1 al mondo

© instagram L'assoluzione da parte dell'ITIA nei confronti di Jannik Sinner sta facendo discutere fra chi crede alla buona fede del 23enne di Sesto Pusteria e chi chiede pene severe in seguito alla positività al Clostebol, dovuta alla contaminazione con un prodotto utilizzato dal fisioterapista Giacomo Naldi. Una situazione che ha scatenato un putiferio nei confronti del tennista alto-atesino che è pronto ad affrontare gli US Open nonostante il possibile ricorso della WADA, ma che ha un precedente riguardante un altro giocatore presente sui campi di Flushing Meadows. Si tratta di Marco Bortolotti, numero 87 al mondo nel doppio e pronto ad affrontare lo Slam americano in coppia con Flavio Cobolli.

Il 33enne di Guastalla ha vissuto una situazione identica al bolzanino lo scorso ottobre quando, durante il Challenger di Lisbona, è stato trovato positivo a un controllo antidoping nel quale venivano rinvenute tracce dello steroide contestato a Sinner. "Per questioni di privacy posso raccontare qualcosa, non tutto, ma non ho nulla da nascondere. Ho avuto un controllo il 4 ottobre 2023, a Lisbona. Dopo quasi due mesi, a fine novembre, dopo un altro paio di controlli antidoping mi era arrivata la notifica che quello di Lisbona non era ok - ha raccontato l'emiliano in un'intervista a Ubitennis -. Abbiamo cercato di capire da dove potesse provenire questa sostanza, ho fatto le mie ricerche e siamo arrivati alla conclusione, raccontando la nostra versione dei fatti che coincideva con le prove di laboratorio raccolte da ITIA e WADA. Sono poi stato scagionato a fine febbraio, con l’accordo che avrei perso i punti e i soldi guadagnati a Lisbona. Per il resto, come nel caso di Sinner, non c’era né colpa né negligenza“.

Una situazione che fa ben sperare al numero 1 della classifica ATP che, nonostante le accuse ricevute da diversi colleghi come Nick Kyrgios o Denis Shapovalov, non dovrebbe subire ulteriori conseguenze giuridiche e proseguire così la propria carriera senza troppi intoppi. Nonostante ciò il contraccolpo psicologico può essere forte come spiegato dallo stesso Bortolotti che ha vissuto mesi complicati in seguito alla notifica. "Subito mi è caduto il mondo addosso. Ho cercato di capire come tutto ciò fosse possibile, poi si è capito che proveniva da una crema. Nel caso di Jannik credo sia uno spray, ma è sempre Trofodermina. Le pene non erano bellissime, si passava da un minimo di due anni a un massimo di quattro: per me sarebbe finita la carriera - ha sottolineato l'emiliano -. Avrei avuto anche grosse macchie sul mio futuro da allenatore, che è un percorso che mi piacerebbe molto intraprendere. La mia compagna e la mia famiglia mi sono stati molto vicini, non era facile. Io mi sono chiuso abbastanza, ho cercato di risolvere il caso sperando che andasse tutto bene e per fortuna così è stato”.

Avendo provato sulla propria pelle le medesima situazione, il doppista reggiano non può far altro che sostenere l'illustre collega, anche se non può che lanciare un monito su chi volesse eventualmente provar a farla franca utilizzando quel prodotto: "È veramente una stupidaggine: parliamo di una crema per ferite che non influenza le prestazioni, anche a lui hanno trovato una quantità minima. Ai tempi della mia accusa avevo parlato con un amico biologo che mi ha detto, testualmente: ‘se ti dopi con il Clostebol sei veramente un imbecille‘. Fa parte della famiglia degli steroidi, ma non è uno steroide vero e proprio. Se ti vuoi dopare prendi altri ‘bol’, non sicuro il Clostebol. Chi come Kyrgios, Pouille o Shapovalov parla a sproposito è perché non ha fatto analisi e non sanno bene di che cosa parlano. Leggono un titolo e parlano perché hanno la lingua o perché sono invidiosi. Jannik ha tutta la mia solidarietà e il mio appoggio“.