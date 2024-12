Tennis, dg Wada: "Nessuna decisione del Tas su Sinner prima del 2025"

"Non contestiamo il fatto che possa essersi trattata di contaminazione ma riteniamo che l'applicazione delle norme non corrisponda alla giurisprudenza", ha dichiarato ancora il dg della Wada. L'Itia era stata criticato per aver rivelato tardivamente la positività di Sinner ma secondo Niggli "bisogna proteggere gli atleti. Personalmente trovo che la tutela della reputazione di un atleta debba essere la nostra prima preoccupazione. Viviamo in un mondo in cui i social sono quello che sono e fanno sì che una reputazione possa andare in fumo in brevissimo tempo".