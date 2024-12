Jannik Sinner si confessa sul caso Clostebol: "Ho visto il buio, non auguro a nessuno di passare i momenti che ho trascorso"

Il fuoriclasse altoatesino ha voluto tributare buona parte della sua classe ad avversari come Daniil Medvedev e Novak Djokovic che l'hanno aiutato a migliorare ulteriormente, senza mai lamentarsi per l'esito delle sfide: "Il mio gioco è un misto tra solido e aggressivo. Faccio più fatica a difendere. Infatti, cerco di non andare in difesa. Il mio tennis è polivalente, ma per esempio il gioco a rete non lo so praticare ancora bene. Un giocatore che mi ha fatto crescere tanto è Medvedev. Lo schema del serve & volley non mi appartiene ma lui mi ha costretto a praticarlo per provare a batterlo. Contro alcuni avversari devo fare più rovesci lungo linea. Nel tennis si impara a crescere proprio dal rapporto con il rivale - ha concluso Sinner -. Io sono più della scuola che o si vince o si impara. A me perdere spesso con Novak Djokovic ha insegnato tanto. Fa bene, mi sveglia. Nel calcio può capitare di giocare contro Ronaldo e di capire che devi prepararti meglio. Ma quando sarà la prossima volta? Noi abbiamo più occasioni di rifarci".