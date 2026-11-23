Ultima settimana di raduno del 2026 per la Nazionale italiana maschile di rugby che a Udine prosegue la preparazione verso il final weekend del Nations Championship. Gli Azzurri, in virtù del piazzamento al sesto posto nel girone dell'Emisfero Nord, affronteranno le Fiji - squadra arrivata al sesto posto nel Girone dell'Emisfero Sud - nel match che aprirà la lunga serie di finali in calendario a Twickenham venerdì 27, sabato 28 e domenica 30 novembre. La squadra guidata da Gonzalo Quesada scenderà in campo all'Allianz Stadium venerdì 27 novembre alle 16.40 locali (17.40 italiane) nel match valido per l'undicesimo posto. Questa la lista aggiornata degli atleti convocati: Fischetti, Hasa, Neculai, Nemer, Riccioni, Di Bartolomeo, Lucchesi, Nicotera. N.Cannone, Midena, Opoku, Ruzza, Zambonin, L.Cannone, Locatelli, Ortombina, Vintcent, Zuliani, A. Garbisi, Fusco, Varney, Allan, P. Garbisi, Montemauri, Marin, Mazza, Mori, Odogwu, Belloni, Capuozzo, Ioane, Lynagh, Zanandrea.