Tennis, Atp Vienna: Sinner è in finale, Rublev regolato in due set

atp vienna

L’altoatesino trionfa 2-0 (7-5, 7-6) contro il russo, ora la sfida a Medvedev per il titolo. Superato Barazzutti come vittorie stagionali: sono 55

Jannik Sinner da record: 55 vittorie stagionali, battuto Corrado Barazzutti

































© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner vola in finale nel torneo Atp 500 di Vienna. L’altoatesino trionfa in semifinale contro Andrey Rublev, con il punteggio di 2-0 (7-5, 7-6) in un’ora e quarantacinque minuti. Primo set quasi regalato dal russo, che si innervosisce nel finale. Il secondo parziale è estremamente equilibrato, con l’azzurro che ha la meglio al tie-break. Sinner raggiunge in finale Medvedev, battuto poche settimane fa a Pechino e vittorioso nell’altra semifinale contro Tsitsipas. È la 55.ma vittoria stagionale per Jannik, che così diventa l'azzurro con più successi in una stagione superando Corrado Barazzutti (54 nel 1978).

Sinner batte Rublev in due set 7-5, 7-6(5) e vola in finale dell’Atp 500 di Vienna. Nell’avvio del primo set entrambi riescono a tenere i servizi senza troppi problemi, con l’altoatesino che mette però più pressione al suo avversario con un paio di vantaggi. Sinner fatica però a servizio sul 3-2 in favore del russo, che alla seconda palla break riesce a strappare il turno di battuta sul suo avversario e ad andare sul 4-2. Il numero 4 del ranking non demorde, e con un paio di ottime risposte trova il proprio primo break e si porta sul 5-4, per poi pareggiare nel servizio successivo. Rublev si innervosisce enormemente sul 5-5, concedendo un altro break al suo avversario, che poi chiude il set a servizio (due ace spettacolari) con il 7-5 finale. Nella seconda partita l’equilibrio regna sovrano fino al 4-4, con entrambi che tengono i turni di battuta senza soffrire troppo. Sinner sembra poter dare la spallata decisiva all’incontro con il break del 5-4, subito emulato però successivamente da Rublev. I due arrivano al tie-break, con il russo che commette il doppio fallo decisivo proprio nel match point per l’azzurro. Vince 2-0 Sinner e vola in finale, dove lo aspetta Medvedev, vittorioso sempre 2-0 contro Tsitsipas nell’altra semifinale.