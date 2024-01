Australian Open, Sinner batte Rublev e raggiunge Djokovic in semifinale

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria si è imposto per 6-4 7-6 6-3 al termine di una sfida durata quasi tre ore ritrovando così il serbo al prossimo turno

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner scrive una nuova pagina della storia del tennis italiano e, nonostante alcuni problemi fisici, è riuscito a conquistare per la prima volta nella sua carriera la semifinale degli Australian Open. Il 22enne di Sesto Pusteria ha pareggiato il traguardo raggiunto Matteo Berrettini nel 2022 ritrovando Novak Djokovic a un passo dalla finale di Melbourne. L’azzurro ha superato per 6-4 7-6 6-3 il russo Andrej Rublev al termine di una partita lunga oltre tre ore e soprattutto con l’allievo di Simone Vagnozzi costretto a far i conti con un problema agli addominali. Una situazione che ha penalizzato il bolzanino, obbligato nel secondo set a puntare sul servizio non riuscendo a rispondere al meglio ai colpi del russo. L’avversario ha però perso le staffe nell’ultimo gioco consentendo all’azzurro di giocarsi una nuova occasione per allungare nel record con il numero 1 al mondo Djokovic, obbligato a cercare la rivincita dopo la Coppa Davis.

"Giocare qui è stato molto emozionante e ciò me lo ricorderò per sempre. Sono felice per come sia andata, tuttavia cercherò di lavorare il più possibile per migliorare - ha spiegato nel dopo-partita Sinner -. Ora dovrò affrontare uno dei migliori giocatori al mondo, motivo per cui adesso vedremo di giocarcela e poi a volte in queste occasioni si riesce anche a vincere".

Sinner tornerà ora in campo nella giornata di venerdì 26 gennaio dove l'altoatesino affronterà Novak Djokovic che ha avuto la meglio sull'americano Taylor Fritz in quattro set con un punteggio di 7-6 4-6 6-2 6-3. Sarà invece attendere nella giornata di mercoledì 24 per conoscere i semifinalisti dell'altro tabellone.

RIVIVI IL MATCH CON RUBLEV

SFIDANTI SET Jannik Sinner (4) 3 6 7 6 Andrej Rublev (5) 0 4 6 3

LA CRONACA DEL MATCH

TERZO SET

6-3 Jannik Sinner riesce a domare Rublev nonostante un doppio errore al servizio e portandosi così a casa il pass per le semifinali

5-3 Rublev salva il turno di servizio attenendo che Sinner possa giocarsi il titolo

5-2 Sinner ha ormai il match nelle sue mani. Rublev non riesce più a rispondere sotto i colpi dell'azzurro che vola verso la finale

4-2 Sinner fa ammattire un Rublev ormai nervosissimo e incapace di ritrovarsi, tanto da subire un break che potrebbe decidere questa partita

3-2 Sinner torna ad aprire il campo a suo favore chiudendo il game con un servizio vincente, ma soprattutto sfruttando anche un errore sul dritto dopo ventisette colpi che permettono all'azzurro di tornar davanti

2-2 Rublev è impeccabile in questo caso alla battuta, superando più volte i 200 chilometri e ottenendo il punto così un ace finale

2-1 Alcuni errori gratuiti tengono in gara Rublev che, non appena Sinner prova ad accelerare, deve però inchinarsi all'azzurro che rischia ancora una volta di subire il break del russo, ma si conferma preciso al servizio passando nuovamente in vantaggio

1-1 Nonostante Rublev appaia più nervoso rispetto all'inizio della partita, mantiene l'equilibrio con il servizio a cui ancora una volta Sinner non riesce a rispondere in maniera precisa allungando così il match

1-0 Andrej Rublev perde le staffe e inizia a lamentarsi per il secondo set perso da poco. Ciò non gli permette di rispondere a Sinner che si ritrova e passa subito in vantaggio

SECONDO SET

7-6 Rublev appare molto più in palla rispetto a Sinner che non riesce a rispondere ai colpi angolati del russo. Tuttavia il bolzanino si salva ancora una volta con la tecnica impostando dei tocchi che gli consentono di recuperare due mini-break esaltando il pubblico. L'azzurro è riuscito a tenere testa all'avversario che lancia fuori una diagonale e concede il secondo set all'allievo di Simone Vagnozzi

6-6 Ancora una volta game equilibrato con Sinner che riesce ad avvantaggiarsi con tiri profondi che costringono Rublev a forzare, ma al tempo stesso fatica a muoversi per i problemi fisici che lo stanno interessando lasciando allo sfidante la possibilità di rispondere con precisione. Il russo subisce però il nervosismo consentendo all'altoatesino di giocarsela al tie-break

5-6 Stavolta Rublev non lascia spazio a Sinner velocizzando i colpi e chiudendo in pochi minuti il game con la possibilità di evitare il tie-break per conquistare il set

5-5 Sinner torna a "picchiare" sul servizio e riesce così pareggiare i conti grazie al suo talento in battuta. L'altoatesino continua a faticare ancora una volta a rimanere agganciato negli scambi e spostarsi così al tie-break

4-5 Stavolta Sinner non perde la speranza e nel momento più importante sfiora la possibilità di strappare il servizio a Rublev. Game particolarmente lunga con l'azzurro che prova a scappare via, ma più volte viene raggiunto da Rublev che prova più volte a scapparvi complice gli errori di Sinner. Il russo però riesce a mettere un ace vincente per puntare a pareggiare i conti

4-4 Sinner non sembra stare al proprio meglio e non riesce più a colpire come prima, ma sfrutta ancora una volta la sua classe colpendo negli angoli più lontani e riportando nuovamente sul pareggio il match

3-4 Sinner è costretto a far i conti con un problema agli addominali che non gli permette di rispondere al meglio. Rublev non sfrutta l'occasione e commette diversi errori al servizio riuscendo però a mantenere il servizio e continua un secondo set equilibrato

3-3 Sinner continua a soffrire e, dopo essersi portato avanti sul 40-0, patisce la rimonta dell'avversario spedendo il lungo linea nel corridoio laterale che consegna un'altra palla break a Rublev. Ancora una volta l'altoatesino dimostra di saper uscire nei momenti più complicati e risolve l'intrigo a proprio favore con la precisione al servizio

2-3 Continua a cambiare la situazione con Rublev che ancora una volta va sotto, ma alza il ritmo degli scambi e costringe Sinner a colpire dritto a rete perdendo l'occasione di scappar via

2-2 Sinner supera anche il momento più difficile dell'intero match rischiando per due volte di subire la palla break complice l'accelerata di Rublev. L'altoatesino non abbassa l'attenzione e ritorna sul pareggio

1-2 Rublev rischia moltissimo finendo sul 40-15 per Sinner complice la capacità dell'altoatesino di riuscire a costringere l'avversario a gettare la palla verso fondo campo. Il russo ha però accelerato e ha mantenuto il servizio complice anche un errore a rete dell'avversario

1-1 Sinner continua a fare il "bello e il cattivo tempo" mantenendo sempre il pallino del gioco. Le palle vincenti di Rublev arrivano da rischi che Sinner prova a prendersi spedendo la pallina fuori, ma appena la situazione peggiora, chiude la questione con due ace

0-1 Rublev si prende subito il riscatto e mantiene subito il servizio, nonostante i tentativi di Sinner di tenere vivo il punto con un colpi al limite. Ciò non basta per passare subito in vantaggio

PRIMO SET

6-4 La grande tranquillità è l'arma vincente di Jannik Sinner che può prendersi dei rischi al servizio e riesce a conquistare a zero il game insieme al set indirizzando così il match

5-4 Turno di battuta a zero per Rublev che imposta linee tese per riavvicinare Sinner

5-3 Sinner prosegue con la sua tattica lasciando sfogare Rublev con lunghi scambi. Quando a causa di alcuni errori Rublev si rifà sotto, accelera al servizio e si avvicina alla conquista del set.

4-3 Game più equilibrato con Rublev che fatica in battuta all'inizio prima di sciogliersi e riprendere il proprio percorso con Sinner che può poco in risposta.

4-2 Messo sempre più alle corde Rublev continua a rispondere con apprensione gettando più di una volta i propri dritti a rete. Una situazione che fa il gioco di Sinner che, se si eccettua una sbavatura su una palla corta, non concede nulla al proprio avversario trovando l'arma vincente nella seconda di servizio

3-2 Situazione rovesciata con Sinner che usufruisce degli errori di dritto di Rublev e strappa così il servizio per la prima volta nel match, non concedendo nemmeno un punto allo sfidante

2-2 Rublev sostiene bene gli scambi al centro di Sinner e costringe l'azzurro a forzare consegnando all'avversario la palla break. Il 22enne di Sesto Pusteria si scuote nel momento giusto e costringe il russo a risposte affrettate che gli consentono di strappare il pari

1-2 Rublev prova ad accelerare aprendo maggiormente il gioco, ma Sinner riesce a prendere le misure e costringe per tre volte l'avversario a sbagliare, fra le quali spicca una volée gettata a rete. Sul 40-40 il russo si è però ritrovato e ha chiuso il punto con un rovescio preciso

1-1 Pronta risposta per Sinner che non lascia nulla al caso e con tre prime riporta il match sul pari

0-1 Rublev prende subito il largo grazie a un servizio velenoso che non consente a Sinner di rispondere al meglio, una modalità di battuta vincente, ma che vede il russo commettere già un doppio fallo.

Dopo la lunga attesa causata dal rifiuto di Barbora Krejcikova e Aryna Sabalena di trasferirsi su un altro campo, l'azzurro e il russo hanno iniziato il riscaldamento in vista dell'ultimo appuntamento della giornata australiana.

Tutto pronto a Melbourne per l'ultimo appuntamento della giornata con Jannik Sinner che proverà a confermare l'ottimo rapporto con Andrej Rublev che lo vede in vantaggio per 4 successi a 2 negli scontri diretti, ultimo del quale avvenuto alla fine del 2023 al torneo di Vienna, poi vinto dall'altoatesino. Il match è slittato di alcune ore a causa del prolungarsi dei match precedenti in programma al Rod Laver Arena.