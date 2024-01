Sinner, parla il papà: "La sua dedica non ci ha stupito, ha imparato presto la cultura del lavoro e l'umiltà"

LE PAROLE

Il trionfo di Jannik agli Australian Open non ha sconvolto la vita della famiglia. Hanspeter: "A vederlo giocare in tv si soffre di più"

Vedi anche Tennis Australian Open, Sinner: "Mi ispiro a Federer, ma ho ancora molto da fare" "Ci siamo sentiti dopo la finale, anche se per poco, aveva molto da fare. Giovedì andrà dal presidente della Repubblica Mattarella? Sì, qualcosa ho sentito, ma non so come funziona", ha detto in un'intervista all'inviato della Gazzetta dello Sport a Sesto Pusteria, dove c'è Haus Sinner, la casa vacanze a fianco di casa Sinner, gestita da mamma Siglinde.

“Una grande gioia, davvero bello - ha detto ancora Hanspeter, professione cuoco - Posso dire che a vederlo giocare in tv si soffre di più, è stato più facile seguirlo a Indian Wells o alle Finals di Torino. Com'era Jannik da piccolo? Era così, già bravo in tutti gli sport com’è bravo nel suo lavoro".