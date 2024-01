Australian Open, Sinner: "Mi ispiro a Federer, ma ho ancora molto da fare"

TENNIS

L'azzurro dopo il trionfo a Melbourne: "Onestamente non penso a eguagliare i 10 titoli di Djokovic, vedremo..."

"Ho dormito poco, ma è una grande emozione realizzare pian piano quello che ho fatto. È un grande risultato per me e per la mia squadra, sono davvero felice di essere qui". Il day after di Jannik Sinner è al Royal Botanic Gardens di Melbourne, dove l'azzurro ha cercato di spiegare emozioni e sensazioni dopo il trionfo Slam: "Ovviamente c'erano molte emozioni nella mia testa subito dopo il match point: il duro lavoro, i sacrifici che ho fatto durante tutta la mia carriera e condividere questo momento con la mia squadra è stata forse la sensazione più bella che ho avuto fino ad ora. Sono grandi emozioni. Ero semplicemente felice; ieri forse non riuscivo ancora a crederci, e ora comincio a rendermene conto, quindi è una sensazione bellissima. È bello essere qui, il tempo è bello".

Poi nomina un altro mostro sacro di questo sport: "Il mio modello è sempre stato Federer, non solo per la sua classe, ma per il modo di porgersi: l'importante è circondarsi delle persone migliori e affrontare tutto col sorriso".

