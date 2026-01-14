Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
One Point Slam

One Point Slam, Sinner eliminato da un tennista dilettante. Alcaraz out con Sakkari

Il numero due al mondo ha sbagliato il servizio decisivo, terminando il proprio torneo agli ottavi 

14 Gen 2026 - 13:28
1 di 6
© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith
© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith
© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith

© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith

© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith

Jannik Sinner battuto da un dilettante alla Rod Laver Arena di Melbourne. Fortunatamente, si tratta soltanto di un torneo esibizione. A sorpresa l'azzurro è stato eliminato agli ottavi da Jordan Smith, tennista dilettante del New South Wales che ha anche clamorosamente vinto la finale, e un milione di dollari australiani, contro Joanna Garland, numero 117 del ranking WTA. Il campione azzurro ha sbagliato la battuta ed ha dato il punto all'avversario, poi si è subito messo a ridere. Fuori anche Carlos Alcaraz, eliminato da Maria Sakkari

"Non ho parole Proverò a investire quei soldi perché il mio desiderio è comprare una casa. Ero felice dopo la prima vittoria, ma così è davvero un'esperienza incredibile!", le parole dell'australiano vincitore del torneo.

Il torneo - In vista dell'inizio degli Australian Open, sul cemento australiano tanti big hanno partecipato al Million Dollar 1 Point Slam: si sono sfidati giocatori amatoriali e big per vincere il montepremi da un milione di dollari australiani. Si è giocato sulla distanza di un solo punto: chi vinceva passava il turno, mentre chi perdeva veniva eliminato. I giocatori non professionisti hanno avuto a disposizione due servizi, i big soltanto uno. Al miglior dilettante è andata anche una macchina, ma nella finale specifica Smith si è arreso ad Alec Reverente.

tennis
jannik sinner
dilettanti
one point slam

Ultimi video

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

I più visti di Tennis

Kostyuk non dà la mano. Polemica con la Sabalenka: "In Ucraina si muore ogni giorno"

Ranking Wta, tutte le novità: Paolini risale di una posizione, Sabalenka scappa in testa. Ripresa Gauff

Sinner fa il tifoso, ma Vagnozzi va ko: sfuma il "derby" al Million Dollar 1 Point Slam

Sinner-Musetti, ora è ufficiale: due italiani in top 5, non era mai accuduto

Atp Hong Kong: Musetti ko in finale, vince Bublik in due set. Da lunedì l'azzurro numero 5 al mondo

Atp Hong Kong, Musetti: "Speriamo che la prossima finale sia quella giusta"

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:43
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando!
Doccia per l'arbitro...
13:40
Doccia per l'arbitro...
Allegri e il campionato
13:39
Allegri e il campionato
Raspadori all'Atalanta
13:36
Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa
"Saele", il fedelissimo
13:39
"Saele", il fedelissimo