One Point Slam, Sinner eliminato da un tennista dilettante. Alcaraz out con Sakkari

Il torneo - In vista dell'inizio degli Australian Open, sul cemento australiano tanti big hanno partecipato al Million Dollar 1 Point Slam: si sono sfidati giocatori amatoriali e big per vincere il montepremi da un milione di dollari australiani. Si è giocato sulla distanza di un solo punto: chi vinceva passava il turno, mentre chi perdeva veniva eliminato. I giocatori non professionisti hanno avuto a disposizione due servizi, i big soltanto uno. Al miglior dilettante è andata anche una macchina, ma nella finale specifica Smith si è arreso ad Alec Reverente.