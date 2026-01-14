One Point Slam, Sinner eliminato da un tennista dilettante. Alcaraz out con Sakkari

© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith
Il numero due al mondo ha sbagliato il servizio decisivo, terminando il proprio torneo agli ottavi
Jannik Sinner battuto da un dilettante alla Rod Laver Arena di Melbourne. Fortunatamente, si tratta soltanto di un torneo esibizione. A sorpresa l'azzurro è stato eliminato agli ottavi da Jordan Smith, tennista dilettante del New South Wales che ha anche clamorosamente vinto la finale, e un milione di dollari australiani, contro Joanna Garland, numero 117 del ranking WTA. Il campione azzurro ha sbagliato la battuta ed ha dato il punto all'avversario, poi si è subito messo a ridere. Fuori anche Carlos Alcaraz, eliminato da Maria Sakkari.
"Non ho parole Proverò a investire quei soldi perché il mio desiderio è comprare una casa. Ero felice dopo la prima vittoria, ma così è davvero un'esperienza incredibile!", le parole dell'australiano vincitore del torneo.
Il torneo - In vista dell'inizio degli Australian Open, sul cemento australiano tanti big hanno partecipato al Million Dollar 1 Point Slam: si sono sfidati giocatori amatoriali e big per vincere il montepremi da un milione di dollari australiani. Si è giocato sulla distanza di un solo punto: chi vinceva passava il turno, mentre chi perdeva veniva eliminato. I giocatori non professionisti hanno avuto a disposizione due servizi, i big soltanto uno. Al miglior dilettante è andata anche una macchina, ma nella finale specifica Smith si è arreso ad Alec Reverente.