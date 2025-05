Sinner-Musetti, l'Italia del tennis sogna una finale che manca agli Internazionali dagli Anni Cinquanta

Appuntamento più complicato per Lorenzo Musetti che scenderà in campo alle 15.30 affrontando il numero 3 al mondo Carlos Alcaraz. Il toscano è reduce da un percorso netto dove ha superato prima il numero 10 del tabellone Daniil Medvedev e poi il numero 2 della classifica ATP Alexander Zverev. Diverse "teste coronate" sono già saltate sotto i colpi di Musetti, motivo per cui non ci sarebbe da stupirsi se anche Alcaraz, ritrovatosi nel quarto di finale con Jack Draper, sia la prossima vittima. C'è la finale di Montecarlo da riscattare, oltre a un appuntamento con la storia da rispettare.