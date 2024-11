Tennis, lo spettacolo continua: le Atp Finals restano in Italia fino al 2030

Le Atp Finals restano in Italia altri cinque anni, oltre la scadenza prefissata per il 2025: i più forti tennisti al mondo si sfideranno in casa nostra sino al 2030. Lo ha annunciato il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi subito dopo la vittoria di Jannik Sinner nella finale vinta contro Taylor Fritz alla Inalpi Arena di Torino. "Voglio annunciare che le Atp Finals resteranno qui per altri cinque anni, fino al 2030". Un riconoscimento anche al movimento tennistico azzurro che, come orgogliosamente rivendicato dal presidente della Federtennis è "oggi riconosciuto come il migliore al modo".