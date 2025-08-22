Logo SportMediaset
Basket: nuovo lancio sex toy in Wnba, arrestato 32enne

22 Ago 2025 - 13:13

Un uomo di 32 anni è stato arrestato per aver lanciato un sex toy durante una partita della WNBA a New York, come fa sapere la polizia. Si tratta dell'ultimo di una serie di episodi in cui oggetti simili vengono lanciati in campo durante le partite del campionato professionistico di basket femminile Usa: gli arresti finora erano gia' stati tre. Charles Burgess, 32 anni, di Dayton, Ohio, è stato arrestato mercoledì con l'accusa di aver lanciato un oggetto durante la partita Dallas Wings contro New York Liberty del 5 agosto, ha dichiarato la polizia di New York. L'oggetto aveva colpito una bambina di 12 anni e Burgess è stato accusato di due capi d'imputazione, tra cui aggressione. Diverse persone fermate per lanci simili hanno affermato che si trattava di un 'gioco' divenuto virale, ma una societa' di bitcoin ha rivendicato il gesto come iniziaitiva promozionale per lanciare una moneta virtuale.ata. 

