Formula 1, perché a Baku si corre di sabato? La spiegazione e i precedenti

A determinare lo slittamento della corsa di ventiquattro ore è stata una precisa istanza presentata dal governo locale e dai promoter dell'evento. Domenica 27 settembre l'Azerbaijan osserva infatti l'Anım Günü (il Giorno della Memoria), una solennità nazionale in cui il Paese si ferma per rendere omaggio ai 2.783 soldati delle Forze armate caduti nel 2020 durante il secondo conflitto del Nagorno-Karabakh, noto in patria come la Guerra Patriottica. Per ragioni di rispetto istituzionale e sensibilità verso la popolazione, la F1 ha accolto la richiesta di riprogrammare l'intero fine settimana.