Jannik Sinner lo scorso 14 ottobre ha compiuto un'importante iniziativa benefica donando la t-shirt indossata nel match contro Spizzirri agli Australian Open 2026 all'ente francese À Pas de Plume. Il cimelio verrà battuto all'asta con l'obiettivo di raccogliere i fondi necessari alla creazione di una nuova struttura educativa dedicata all'infanzia: l'associazione transalpina si occupa infatti di seguire bambini dai 6 ai 12 anni alle prese con fragilità familiari, disturbi dello sviluppo o difficoltà scolastiche, garantendo loro un percorso di supporto pedagogico e sociale mirato.