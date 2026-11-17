Martedì 17 novembre alle ore 14:00, nella sessione diurna della Inalpi Arena di Torino, si apre la seconda giornata del Gruppo John McEnroe delle Nitto ATP Finals 2026 con lo scontro diretto tra Arthur Fils e Rafael Jódar. Entrambi arrivano all’appuntamento fermi a quota zero in classifica dopo le sconfitte dell'esordio: il ventiduenne francese, numero 7 del mondo, ha ceduto in tre set a Ben Shelton (6-2, 3-6, 6-3), mentre il ventenne spagnolo, numero 11 ATP, si è arreso per 6-4, 6-4 al numero 1 Alexander Zverev.