Martedì 17 novembre alle ore 14:00, nella sessione diurna della Inalpi Arena di Torino, si apre la seconda giornata del Gruppo John McEnroe delle Nitto ATP Finals 2026 con lo scontro diretto tra Arthur Fils e Rafael Jódar. Entrambi arrivano all’appuntamento fermi a quota zero in classifica dopo le sconfitte dell'esordio: il ventiduenne francese, numero 7 del mondo, ha ceduto in tre set a Ben Shelton (6-2, 3-6, 6-3), mentre il ventenne spagnolo, numero 11 ATP, si è arreso per 6-4, 6-4 al numero 1 Alexander Zverev.
Con Zverev (set 2-0) e Shelton (2-1) appaiati al comando a 1-0, la sfida assume i contorni di un vero e proprio spareggio dentro o fuori: chi perde rischia l'eliminazione già al termine della giornata, mentre il vincitore rimette in carreggiata la corsa verso le semifinali, primo step verso la finale e il titolo di Maestro.
Nei precedenti del circuito maggiore Jódar conduce 2-1, tutti disputati nel 2026: dopo il successo di Fils nella semifinale di Barcellona (3-6, 6-3, 6-2), lo spagnolo ha vinto le successive sfide sul cemento di Washington (7-6, 6-3) e nei quarti di Montreal (7-6, 6-3).