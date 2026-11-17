Oltre cinque milioni di visualizzazioni: questi i numeri che sta facendo registrare il reel postato sui social di SportMediaset del doppio bacio di saluto tra Carlos Alcaraz e la nostra inviata social a Torino per Atp Finals, Giulia Santin. Un video che ha acceso la curiosità di tutto il mondo, tanto da venire ripreso da tutte le pagine legate al mondo del tennis diverse testate spagnole del calibro di As.
La scena si è consumata nel tunnel verso gli spogliatoi dopo il match vinto dallo spagnolo contro Frances Tiafoe. La partita, senza storia, contro lo statunitense ha fatto meno clamore del saluto alla inviata Mediaset. Nel suo percorso Carlitos ha incontrato Santin: "Ciao, come va?", il saluto della nostra inviata a cui Alcaraz ha risposto "bene, tu?", avvicinandosi per salutarla con un bacio. Poi un momento di lieve imbarazzo quando Santin, dopo il primo bacio, si stava allontanando e lo spagnolo stava per baciarle l'altra guancia: "In Spagna se ne danno due", la giustificazione di Carlitos seguita da un "anche in Italia" di Santin.
Pura gentilezza o sotto c'è qualcosa di più? Al momento non ci sarebbe nulla oltre a una reciproca simpatia: Alcaraz e Santin si conoscevano già da tempo. In più, si dice che il numero uno spagnolo si frequenti da quest'estate con Claudia Canalis, ragazza famosa in Spagna per aver partecipato alla quarta edizione della versione spagnola di Temptation Island. I due erano stati avvistati, complici, in barca insieme al largo della costa italiana.