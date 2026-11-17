La scena si è consumata nel tunnel verso gli spogliatoi dopo il match vinto dallo spagnolo contro Frances Tiafoe. La partita, senza storia, contro lo statunitense ha fatto meno clamore del saluto alla inviata Mediaset. Nel suo percorso Carlitos ha incontrato Santin: "Ciao, come va?", il saluto della nostra inviata a cui Alcaraz ha risposto "bene, tu?", avvicinandosi per salutarla con un bacio. Poi un momento di lieve imbarazzo quando Santin, dopo il primo bacio, si stava allontanando e lo spagnolo stava per baciarle l'altra guancia: "In Spagna se ne danno due", la giustificazione di Carlitos seguita da un "anche in Italia" di Santin.