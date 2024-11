Torino celebra Sinner: l'azzurro verrà premiato come numero 1 del 2024

Guardando la classifica, un'eventuale vittoria di Sinner contro Fritz potrebbe garantire al fuoriclasse tricolore l'accesso aritmetico alle semifinali delle ATP Finals. Perché ciò accada è necessario che Alex De Minaur superi Daniil Medvedev nell'altra sfida in programma martedì 12 novembre. A quel punto Sinner non si garantirebbe soltanto il pass per il turno successivo, ma anche il primo posto nel gruppo con la possibilità di evitare uno fra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev in semifinale. Se non dovesse invece arrivar il successo dell'australiano, i giochi sarebbero rimandati a giovedì 14 novembre quando Sinner sfiderà Medvedev.